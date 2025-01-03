Анекдот дня: отдал долг при свидетелях

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
Одесский Привоз. Продавец в рыбном ряду женщина бальзаковского возраста с пышными формами. Берет за жабры рыбину не первой свежести, окунает в рядом стоящую бадью с какой-то жидкостью и зычным голосом вещает:
— А вот свежая рыбка! Кому свежая рыбка, только что из воды…
В Одессе нас останавливает полицейский.
Представляется, просит документы, а потом говорит.
— Вам наши дороги нравятся?
Мы естественно отвечаем: Да!
— Тогда с вас пятьдесят гривен.
Интересно, что было бы если бы мы сказали нет?
Идут два еврея по ночной Одессе. Вдруг из темноты вываливается братва с ножами.
— Деньги, ценности, часы — быстро!
Один еврей поворачивается к другому:
— Фима, я тебе должен 300 долларов, отдаю при свидетелях.
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