Анекдот дня: отдал долг при свидетелях

Одесский Привоз. Продавец в рыбном ряду женщина бальзаковского возраста с пышными формами. Берет за жабры рыбину не первой свежести, окунает в рядом стоящую бадью с какой-то жидкостью и зычным голосом вещает:

— А вот свежая рыбка! Кому свежая рыбка, только что из воды…

В Одессе нас останавливает полицейский.

Представляется, просит документы, а потом говорит.

— Вам наши дороги нравятся?

Мы естественно отвечаем: Да!

— Тогда с вас пятьдесят гривен.

Интересно, что было бы если бы мы сказали нет?

Идут два еврея по ночной Одессе. Вдруг из темноты вываливается братва с ножами.

— Деньги, ценности, часы — быстро!

Один еврей поворачивается к другому:

— Фима, я тебе должен 300 долларов, отдаю при свидетелях.

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