Анекдот дня: українця в Одесі викликали до КДБ

Одеса.

— Боже мій, кого я бачу! Соломоне Мойсейовичу!

— Мене звуть Соломон Маркович.

— Ви мені розповідатимете, як вас звуть?! Я вашого тата з дитинства знав! Він був таким гарним, кучерявим!

— Нічого подібного. Мій тато був маленький та лисий.

— Ай, ідіть до біса! Ви зовсім не знаєте свого тата!

Із підслуханого в Одесі. Вимовляється з місцевим акцентом.

Привіз. Одна торговка каже іншою.

— Тут тебе хлопець питав. Симпатичний такий.

Інша вже зацікавлена:

— І що він хотів?

— Ой, та кому ти потрібна? Іди заплати за ваги.

Одеса. Українця викликали до КДБ.

— Поясніть, громадянине Бондаренко, чому вам регулярно надсилають посилки з Ізраїлю?

— Під час війни я сховав єврея.

— І вам, радянському українцю, не соромно отримувати посилки від цих жидів?

А про своє майбутнє ви подумали?

— Так, зараз я ховаю китайця.

У нас є й інші анекдоти: