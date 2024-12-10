Анекдот дня: українця в Одесі викликали до КДБ

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеса.
— Боже мій, кого я бачу! Соломоне Мойсейовичу!
— Мене звуть Соломон Маркович.
— Ви мені розповідатимете, як вас звуть?! Я вашого тата з дитинства знав! Він був таким гарним, кучерявим!
— Нічого подібного. Мій тато був маленький та лисий.
— Ай, ідіть до біса! Ви зовсім не знаєте свого тата!
Із підслуханого в Одесі. Вимовляється з місцевим акцентом.
Привіз. Одна торговка каже іншою.
— Тут тебе хлопець питав. Симпатичний такий.
Інша вже зацікавлена:
— І що він хотів?
— Ой, та кому ти потрібна? Іди заплати за ваги.
Одеса. Українця викликали до КДБ.
— Поясніть, громадянине Бондаренко, чому вам регулярно надсилають посилки з Ізраїлю?
— Під час війни я сховав єврея.
— І вам, радянському українцю, не соромно отримувати посилки від цих жидів?
А про своє майбутнє ви подумали?
— Так, зараз я ховаю китайця.
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