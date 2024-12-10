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Анекдот дня: украинца в Одессе вызвали в КГБ

Анекдот дня: украинца в Одессе вызвали в КГБ

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Одесса.
— Боже мой, кого я вижу! Соломон Моисеевич!
— Меня зовут Соломон Маркович.
— Вы мне будете рассказывать, как вас зовут?! Я вашего папу с детства знал! Он был таким красивым, кудрявым!
— Ничего подобного. Мой папа был маленький и лысый.
— Ай, идите к чёрту! Вы совсем не знаете своего папу!..

Из подслушанного в Одессе. Произносится с местным акцентом.
Привоз. Одна торговка говорит другой.
— Тут тебя молодой человек спрашивал. Симпатичный такой.
Другая уже заинтересовано:
— И что же он хотел?
— Ой, да кому ты нужна? Иди заплати за весы.

Одесса. Украинца вызвали в КГБ.
— Объясните, гражданин Бондаренко, почему вам регулярно присылают посылки из Израиля?
— Во время войны я спрятал еврея…
— И вам, советскому украинцу, не зазорно получать посылки от этих жидов?
А о своём будущем вы подумали?!
— Да, сейчас я прячу китайца.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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