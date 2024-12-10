Анекдот дня: украинца в Одессе вызвали в КГБ

Одесса.

— Боже мой, кого я вижу! Соломон Моисеевич!

— Меня зовут Соломон Маркович.

— Вы мне будете рассказывать, как вас зовут?! Я вашего папу с детства знал! Он был таким красивым, кудрявым!

— Ничего подобного. Мой папа был маленький и лысый.

— Ай, идите к чёрту! Вы совсем не знаете своего папу!..

Из подслушанного в Одессе. Произносится с местным акцентом.

Привоз. Одна торговка говорит другой.

— Тут тебя молодой человек спрашивал. Симпатичный такой.

Другая уже заинтересовано:

— И что же он хотел?

— Ой, да кому ты нужна? Иди заплати за весы.

Одесса. Украинца вызвали в КГБ.

— Объясните, гражданин Бондаренко, почему вам регулярно присылают посылки из Израиля?

— Во время войны я спрятал еврея…

— И вам, советскому украинцу, не зазорно получать посылки от этих жидов?

А о своём будущем вы подумали?!

— Да, сейчас я прячу китайца.

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