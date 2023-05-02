В Одесі працюють посилені наряди поліцейських (відео)

2 травня – сумна дата для Одеси. Зважаючи на те, що в країні йде війна, мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в місті не заплановані, але усюди Одесу патрулюють посилені наряди правоохоронців. Про це повідамили у головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

“Просимо громадян із розумінням поставитися до роботи правоохоронців, не порушувати громадський порядок, дотримуватися вимог воєнного стану та норм чинного законодавства”, – повідомили поліцейські.

Крім того, поліція оточила Куликове поле, де сьогодні відзначають річницю подій 2014 року. У всіх перевіряють документи та оглядають автомобілі.

У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що перед відкриттям Куликова поля територію оглянули вибухотехніки.

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Фото та відео: Головне Управління Нацполіції в Одеській області