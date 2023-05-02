Новини Одеси та Одеської області

В Одесі працюють посилені наряди поліцейських (відео)

В Одесі працюють посилені наряди поліцейських (відео)

2 травня – сумна дата для Одеси. Зважаючи на те, що в країні йде війна, мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в місті не заплановані, але усюди Одесу патрулюють посилені наряди правоохоронців. Про це повідамили у головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

“Просимо громадян із розумінням поставитися до роботи правоохоронців, не порушувати громадський порядок, дотримуватися вимог воєнного стану та норм чинного законодавства”, – повідомили поліцейські.

Крім того, поліція оточила Куликове поле, де сьогодні відзначають річницю подій 2014 року. У всіх перевіряють документи та оглядають  автомобілі.

У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що перед відкриттям Куликова поля територію оглянули вибухотехніки.

Читайте також:

Фото та відео: Головне Управління Нацполіції в Одеській області

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати