Після масової загибелі людей в Одесі відкрили цілодобовий притулок для безпритульних

У неділю різних районах Одеси було виявлено сім тіл безпритульних. Усі – без ознак насильницької смерті. Про це журналістам розповів голова християнської місії «Нове життя» Федір Герасимов:

За останні п’ять років ми вперше спостерігаємо таке. Це сталося через раптове похолодання, тому смерті було не уникнути. Колись уже було, десь вісім років тому під час перших заморозків замерзли до 20 людей – таке трапляється, коли люди розслаблені та не очікують, що щось може статися.

За словами волонтера, Одеська область цього року найбільш підготовлена для надання допомоги бездомним – у притулках та центрах реабілітації є місця та надається вся необхідна допомога.

Читайте також: “Пункти незламності” на Одещині: як їх вдосконалили за рік

Куди звертатися, якщо ви бачите бездомного

Людям без певного місця проживання чи тим, хто їх виявив, радять звертатися до Одеського міського центру реінтеграції осіб без певного місця проживання. Центр відкрився багато років тому, і, як запевняють у мерії, зараз він працює цілодобово.

жіноче відділення працює цілодобово за адресою: Балтська дорога, 2 (зуп. “Ярмарочна площа”). Воно може ухвалити до 80 осіб. Тел: 705 32 17

чоловіче відділення працює за адресою вул. Ціолковського, 1 (зуп. “З-д Шустов”) та розраховано на одночасне перебування до 94 осіб. Тел.: 732 61 85 (цілодобово), 732 40 18 з 9:00 до 17:00.

Центр надає безкоштовні соціальні послуги бездомним та особам, звільненим з місць позбавлення волі. Там створені необхідні соціально-побутові умови: ліжко, душ та пральня. Підопічних забезпечать комплектом постільної білизни, одягом, дворазовим гарячим харчуванням. Також нададуть першу медичну допомогу, а, у разі потреби, відправлять на лікування до медичних закладів міста.

Крім того, у відділенні на вул. Ціолковського, 1 є можливість скористатися душем і переодягнутися без зарахування до Центру як чоловікам, так і жінкам.

А ще бездомні можуть звернутися до Центру за допомогою:

– у відновленні документів;

– у реєстрації місця проживання;

– Психологічною допомогою;

– первинною медичною допомогою;

– у наданні інформації;

– у консультуванні.

Під час війни статистики про кількість безпритульних в Одесі немає, але їхня кількість зростає, оскільки багато хто прибуває з інших міст. За неофіційними даними громадських організацій, 2021 року в Одесі було зареєстровано близько 10 тисяч осіб.