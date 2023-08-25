Не пройшов фейсконтроль: в одеському магазині чоловікові не дозволили купити поїсти

В Одесі не впустили безхатька до магазину. Чоловік мав при собі гроші й хотів купити поїсти. Але його зовнішній вигляд не дозволив йому поріг супермаркету.
Про це пишуть одеські Телеграм-канали.
Це сталося в магазині “Таврія В” на Соборній площі.
Свідки події стверджують, що у чоловіка дійсно були гроші, які він накопичив і хотів витрати на їжу.
Але оскільки його одяг був без шику і лоску, охорона магазину йому в цьому відмовила.
Він такий же, як ми з вами, –
обурюється свідок ситуації.
В повідомленні йдеться, що небайдужі люди купили чоловікові поїсти. Але такий результат в житті чоловіка трапляється не часто.
Було неприємно бачити реакцію охорони та байдужість оточуючих. У такі моменти здається, що ми забуваємо, що кожен може опинитися на його місці, –
додає свідок події.
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