Не пройшов фейсконтроль: в одеському магазині чоловікові не дозволили купити поїсти

В Одесі не впустили безхатька до магазину. Чоловік мав при собі гроші й хотів купити поїсти. Але його зовнішній вигляд не дозволив йому поріг супермаркету.

Про це пишуть одеські Телеграм-канали.

Це сталося в магазині “Таврія В” на Соборній площі.

Свідки події стверджують, що у чоловіка дійсно були гроші, які він накопичив і хотів витрати на їжу.



Але оскільки його одяг був без шику і лоску, охорона магазину йому в цьому відмовила.

Він такий же, як ми з вами, –

обурюється свідок ситуації.

В повідомленні йдеться, що небайдужі люди купили чоловікові поїсти. Але такий результат в житті чоловіка трапляється не часто.

Було неприємно бачити реакцію охорони та байдужість оточуючих. У такі моменти здається, що ми забуваємо, що кожен може опинитися на його місці, –

додає свідок події.

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