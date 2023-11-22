Новости Одессы и Одесской области

После массовой гибели людей в Одессе открыли круглосуточный приют для бездомных

После массовой гибели людей в Одессе открыли круглосуточный приют для бездомных

Резкое похолодание стало роковым для некоторых бездомных, семь замерзших трупов обнаружили в разных районах Одессы в воскресенье. В связи с этим городской центр для бездомных начал работать круглосуточно.

В воскресенье разных районах Одессы были обнаружены семь тел бездомных. Все — без признаков насильственной смерти. Об этом журналистам рассказал глава христианской миссии «Новая жизнь» Федор Герасимов:

За последние пять лет мы впервые наблюдаем такое. Это произошло из-за внезапного похолодания, поэтому смерти было не миновать. Когда-то уже было, где-то восемь лет назад во время первых заморозков замерзли до 20 человек – такое случается, когда люди расслаблены и не ожидают, что что-то может произойти.

По словам волонтера, Одесская область в этом году наиболее подготовлена для оказания помощи бездомным – в приютах и центрах реабилитации есть места и предоставляется вся необходимая помощь.

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Куда обращаться, если видите бездомного

Людям без определенного места жительства или тем, кто их обнаружил, советуют обращаться в Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства. Центр открылся много лет назад, и, как уверяют в мэрии, сейчас он работает круглосуточно.

  • женское отделение работает по адресу: Балтская дорога, 2 (ост. «Ярмарочная площадь»). Оно может принять до 80 человек. Тел: 705 32 17
  • мужское отделение работает по адресу ул. Циолковского, 1 (ост. «З-д Шустов») и рассчитано на одновременное пребывание до 94 человек.  Тел.: 732 61 85 (круглосуточно), 732 40 18 с 9:00 до 17:00.

Центр предоставляет бесплатные социальные услуги бездомным и лицам, освобожденным от мест лишения свободы. Там созданы необходимые социально-бытовые условия: кровать, душ и прачечная. Подопечных обеспечат комплектом постельного белья, одеждой, двухразовым горячим питанием. Также окажут первую медицинскую помощь, а, в случае необходимости, отправят на лечение в медицинские учреждения города.

Кроме того, в отделении по адресу ул. Циолковского, 1 есть возможность воспользоваться душем и переодеться без зачисления в Центр как мужчинам, так и женщинам.

А еще бездомные могут обратиться в Центр за помощью:

— в восстановлении документов;

— в регистрации места жительства;

— психологической помощью;

— первичной медицинской помощью;

— в предоставлении информации;

– в консультировании.

Во время войны статистики о количестве бездомных в Одессе нет, но их число возрастает, поскольку многие прибывают из других городов. По неофициальным данным общественных организаций, в 2021 году в Одессе было зарегистрировано около 10 тысяч человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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