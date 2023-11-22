После массовой гибели людей в Одессе открыли круглосуточный приют для бездомных

Резкое похолодание стало роковым для некоторых бездомных, семь замерзших трупов обнаружили в разных районах Одессы в воскресенье. В связи с этим городской центр для бездомных начал работать круглосуточно.
В воскресенье разных районах Одессы были обнаружены семь тел бездомных. Все — без признаков насильственной смерти. Об этом журналистам рассказал глава христианской миссии «Новая жизнь» Федор Герасимов:
За последние пять лет мы впервые наблюдаем такое. Это произошло из-за внезапного похолодания, поэтому смерти было не миновать. Когда-то уже было, где-то восемь лет назад во время первых заморозков замерзли до 20 человек – такое случается, когда люди расслаблены и не ожидают, что что-то может произойти.
По словам волонтера, Одесская область в этом году наиболее подготовлена для оказания помощи бездомным – в приютах и центрах реабилитации есть места и предоставляется вся необходимая помощь.
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Куда обращаться, если видите бездомного
Людям без определенного места жительства или тем, кто их обнаружил, советуют обращаться в Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства. Центр открылся много лет назад, и, как уверяют в мэрии, сейчас он работает круглосуточно.
- женское отделение работает по адресу: Балтская дорога, 2 (ост. «Ярмарочная площадь»). Оно может принять до 80 человек. Тел: 705 32 17
- мужское отделение работает по адресу ул. Циолковского, 1 (ост. «З-д Шустов») и рассчитано на одновременное пребывание до 94 человек. Тел.: 732 61 85 (круглосуточно), 732 40 18 с 9:00 до 17:00.
Центр предоставляет бесплатные социальные услуги бездомным и лицам, освобожденным от мест лишения свободы. Там созданы необходимые социально-бытовые условия: кровать, душ и прачечная. Подопечных обеспечат комплектом постельного белья, одеждой, двухразовым горячим питанием. Также окажут первую медицинскую помощь, а, в случае необходимости, отправят на лечение в медицинские учреждения города.
Кроме того, в отделении по адресу ул. Циолковского, 1 есть возможность воспользоваться душем и переодеться без зачисления в Центр как мужчинам, так и женщинам.
А еще бездомные могут обратиться в Центр за помощью:
— в восстановлении документов;
— в регистрации места жительства;
— психологической помощью;
— первичной медицинской помощью;
— в предоставлении информации;
– в консультировании.
Во время войны статистики о количестве бездомных в Одессе нет, но их число возрастает, поскольку многие прибывают из других городов. По неофициальным данным общественных организаций, в 2021 году в Одессе было зарегистрировано около 10 тысяч человек.