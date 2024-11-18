Магнітні бурі 18 листопада: як захистити себе від їхнього впливу?

У понеділок, 18 листопада, на Землі очікується середня магнітна буря з К-індексом 4. Це означає, що геомагнітне поле буде збудженим, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, які викидають заряджені частинки в космос. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони викликають коливання магнітного поля, що і називається магнітною бурею.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Магнітні бурі можуть викликати головний біль, втому, дратівливість та навіть проблеми зі сном. Особливо чутливі до цих явищ люди з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Як себе захистити?

Дотримуйтесь режиму дня: спіть не менше 7-8 годин. Пийте багато води: це допоможе знизити негативний вплив на організм. Уникайте стресу: займайтеся медитацією або йогою. Харчуйтеся правильно: вживайте більше овочів та фруктів, уникайте жирної та солоної їжі.

Пам’ятайте, що магнітні бурі – це природне явище, і хоча вони можуть впливати на наше самопочуття, правильний підхід допоможе мінімізувати їхній вплив.

Читайте також: прогноз погоди в Одесі та області на 18 листопада.