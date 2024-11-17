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Чи зіпсується погода в Одесі завтра, 18 листопада – прогноз

Чи зіпсується погода в Одесі завтра, 18 листопада – прогноз

За прогнозами синоптиків, завтра, у понеділок, 18 листопада 2024 року в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність. Опадів не очікується, а повітря вдень може прогрітися до 9-11°С.

Прогноз погоди в Одесі на 18 листопада

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 18 листопада

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, в прибережній зоні до 6°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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