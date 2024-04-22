Городская программа «Незламна Одеса»: сотни миллионов направят на восстановление домов, пострадавших от обстрелов

Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

Программа рассчитана на три года и предусматривает выделение 307 млн 854 тыс. гривен на ликвидацию последствий вражеских обстрелов и восстановление домов одесситов.

Большая часть этих средств, а именно 257 млн гривен, будет реализована в этом году.

Напомним, 17 января этого года депутаты Одесского городского совета выделили из городского бюджета более 82 млн грн на восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских атак.