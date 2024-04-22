Новини Одеси та Одеської області

Городская программа «Незламна Одеса»: сотни миллионов направят на восстановление домов, пострадавших от обстрелов

Городская программа «Незламна Одеса»: сотни миллионов направят на восстановление домов, пострадавших от обстрелов

В рамках новой городской программы “НезламнаОдеса” Одесский горсовет аккумулирует более 300 миллионов гривен на ликвидацию последствий российской агрессии и восстановление домов.

Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

Программа рассчитана на три года и предусматривает выделение 307 млн 854 тыс. гривен на ликвидацию последствий вражеских обстрелов и восстановление домов одесситов.

Большая часть этих средств, а именно 257 млн гривен, будет реализована в этом году.

Напомним, 17 января этого года депутаты Одесского городского совета выделили из городского бюджета более 82 млн грн на восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских атак.

В программу включены все объекты, которые нуждаются в восстановительных работах. Среди них и 5 млн. гривен пойдет на дом на ул. Ак. Заболотного, 54. А также средства на восстановление домов, пострадавших 17 января 2024 года.

30 млн гривен выделено на ликвидацию последствий прилетов на улицах Пишенина, Средняя, Картамышевская и Тираспольское шоссе.

Также проведен демонтаж поврежденных конструкций многоэтажного дома на Добровольского, 134 и уничтоженной части дома на проспекте Шевченко.

О том, можно ли спасти 16-этажный дом на улице Средней, поврежденный при ракетном ударе 29 декабря 2023 года, читайте в нашем материале

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk