Городская программа «Незламна Одеса»: сотни миллионов направят на восстановление домов, пострадавших от обстрелов

В рамках новой городской программы “НезламнаОдеса” Одесский горсовет аккумулирует более 300 миллионов гривен на ликвидацию последствий российской агрессии и восстановление домов.
Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.
Программа рассчитана на три года и предусматривает выделение 307 млн 854 тыс. гривен на ликвидацию последствий вражеских обстрелов и восстановление домов одесситов.
Большая часть этих средств, а именно 257 млн гривен, будет реализована в этом году.
Напомним, 17 января этого года депутаты Одесского городского совета выделили из городского бюджета более 82 млн грн на восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских атак.
В программу включены все объекты, которые нуждаются в восстановительных работах. Среди них и 5 млн. гривен пойдет на дом на ул. Ак. Заболотного, 54. А также средства на восстановление домов, пострадавших 17 января 2024 года.
30 млн гривен выделено на ликвидацию последствий прилетов на улицах Пишенина, Средняя, Картамышевская и Тираспольское шоссе.
Также проведен демонтаж поврежденных конструкций многоэтажного дома на Добровольского, 134 и уничтоженной части дома на проспекте Шевченко.
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