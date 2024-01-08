8 січня: кого цього дня треба пригощати, яке свято, які традиції, що відбувалося

Церковне свято 8 січня

8 січня за церковним новоюліанським календарем віряни шанують пам’ять преподобного Еміліана, який жив у IX столітті. Він багато сповідував людей, був проповідником християнства. Через це мав нелегке життя але все ж таки прожив довге життя та помер у старості.

За старим юліанським календарем сьогодні відзначають Собор Пресвятої Богородиці.

У народі цей день отримав назву Бабині каші. У цю дату шанували акушерок і повитух, пригощали їх ковбасою і пирогами. Це народне свято вважається вдалим для весілля і для легких пологів у жінок.

А ще вважається, що 8 січня – вдала дата для столярів, теслярів і музикантів. У них добре вдається робота.

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Заборони 8 січня

Що не можна робити цього дня

Не варто переїдати та зловживати алкогольними напоями;

Не можна виходити з дому після заходу сонця;

Заборонено відлежуватись в ліжку, лінуватися.

Прикмети і традиції, пов’язані з 8 січня

Цього дня пращури намагалися передрікати найближчу погоду:

дивилися, який сьогодні день: сильний холод — скоро потеплішає;

вночі на небі багато зірок, яскравий Місяць — незабаром прийдуть люті морози;

запітніли вікна у будинку — до відлиги;

собака спить, згорнувшись клубочком, у дворі, незабаром будуть холоди;

яка погода, таким буде серпень (снігопад — до дощу, сонячна погода — до спеки);

вітер дме з південної сторони до спекотного літа;

безвітряна погода — влітку буде ясно і тепло.

Цього дня, за давнім звичаєм, пригощали кумів. Вірили, що тоді дитина буде рости здоровою та щасливою. Кум з кумою також повинні були принести до обіду в подарунок рушник та мило (їх використовували пізніше під час купання малюка).

Існував ще звичай, коли хлопці “запивали” одруження, якщо їх змушували одружитися без кохання. Вважалося, тоді буде легше змиритися зі шлюбом.

Імениники 8 січня

8 січня іменини в: Григорія, Євгена, Юліана, Сидора, Антона, Омеляна, Ярослави, Агнеси, Василини та Домни.

Народжена 8 січня людина за знаком Зодіаку – Козеріг. Іменинники цього дня за характером господарські та надійні. На них завжди можна покластися. Вони дотримуються обіцянок і вміють зберігати секрети. Про таких людей кажуть, що у них золоті руки. У народжених 8 січня людей хороша пам’ять і гостра інтуїція.

В цей день народилися:

1975 рік — українська фігуристка Олена Грушина;

1988 рік — український бандурист, композитор, аранжувальник, ді-джей, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, півфіналіст та володар призу глядацьких симпатій головного шоу країни “Україна має талант-2”, засновник гурту “Шпилясті кобзарі” Ярослав Джусь;

2000 рік — військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Валерій Самофалов.

Важливі історичні події в Україні та світі, що сталися8 січня:

1198 рік — початок понтифікату Інокентія ІІІ;

1297 рік — Франсуа Гримальді захоплює Монако;

1547 рік — друком виходить Катехізис Мартінаса Мажвідаса — перша книга литовською мовою;

1558 рік — французи займають Кале, останнє континентальне володіння Англії у Франції;

1656 рік — у нідерландському місті Гарлем виходить перший номер газети Weeckelijcke Courante van Europa, найстарішого з періодичних видань, що нині існують (зараз виходить від назвою Гарлемський вісник);

1828 рік — засновують Демократичну партію США;

1851 рік — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату демонструє обертання Землі;

1863 рік — в Александрії запускають перший в Африці трамвай-конку;

1889 рік — учений Герман Голлеріт із Нью-Йорка отримує патент на табулюючу машину, яка була використана під час перепису населення в країні;

1918 рік — виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон пропонує Чотирнадцять пунктів — програму мирного перевлаштування післявоєнного світу, що мала сприяти закінченню І Світової війни;

1919 рік — в с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів “завершується” роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки;

1926 рік — султан Неджду Абдель-Азіз ібн Сауд коронований у Великій мечеті Мекки як король Хіджазу;

1957 рік — Боббі Фішер стає чемпіоном США з шахів у віці 14 років;

1959 рік — французький генерал Шарль де Голль стає першим Президентом П’ятої республіки;

1961 рік — французи на референдумі голосують за надання Алжиру незалежності;

1976 рік — на засіданні міністрів країн-членів МВФ у м. Кінгстоні на Ямайці оформлюють Ямайську валютну систему;

1978 рік — розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі починається Ісламська революція в Ірані;

2004 рік — у Саутгемптоні відбувається церемонія “хрещення” морського суперлайнера “Queen Mary 2”, найбільшого на той час у світі;

2020 рік — збиття українського Boeing 737 під Тегераном, гине 176 людей.

Який сьогодні день в Україні і світі

8 січня в Україні святкують День повитух. Це особливе свято наших предків, яке ще називали Бабиним днем. Раніше повитухою могла бути лише жінка з бездоганною репутацією. Вона завжди користувалася особливою повагою серед людей. Вважалося, що повитухи не лише допомагають дитині з’явитися на світ, але й можуть впливати на її долю. Такі жінки були в кожному населеному пункті. Часто мистецтво передавалося від матері до дочки. Серед наших предків існувало повір’я, що між повитухою та дитиною, яку вона прийняла, назавжди встановлювався особливий духовний зв’язок.

Також 8 січня День обертання Землі. Саме цього дня 1851 року французький фізик Жан Фуко створив інструмент, який допоміг показати обертання Землі та закріпив теорему вченого. Це свято друге протягом року, що присвячується планеті Земля. Прилад, який показав обертання Землі, мав вигляд великої пухкої кулі, що була підвішена до стелі. Завдяки кріпленню сталевого дрота маятник міг рухатися у будь-який бік. Фуко помітив, що існує обертання площини приладу під час повертання кулі з боку в бік, хоча цьому не було жодного пояснення.