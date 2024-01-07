Прогноз погоди на 8 січня: чи засипле Одесу снігом?

Дальні подорожі краще відкласти

Жителів Одеси та області просять бути пильними та по можливості максимально обмежити переміщення містом та відкласти далекі поїздки дорогами області.

І оскільки через вітер можливе падіння гілок і кабелів ліній електропередач, слід обережно пересуватися під деревами і не залишати під ними свої авто.

Також не слід забувати про мінну небезпеку та утриматися від відвідування морського узбережжя.

Прогноз погоди в Одесі на 8 січня

За прогнозами синоптиків, в Одесі завтра буде хмарно. Вночі та вдень очікуються сильні опади, вночі у вигляді дощу. Вдень ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовина. Видимість під час опадів 200-500 м.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень може посилитися до 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 4-6°С тепла, до кінця дня може знизитися до 5°С морозу.

Прогноз погоди в Одеській області на 8 січня

На Одещині хмарно. Вночі та вдень очікуються сильні опади, на півночі у вигляді снігу. Протягом доби на півночі, а вдень по всій області ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовина. Видимість під час опадів 200-500 м.

Вітер північно-східний, 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 1-6°С тепла, зі зниженням до кінця дня до 5°С морозу, на півночі області вночі та вдень 1-6°С морозу.

На автошляхах області видимість під час опадів 200-500 м, ожеледиця, на півночі снігові замети.