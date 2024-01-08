8 января: кого в этот день нужно угощать, какой праздник, какие происходившие традиции

Церковный праздник 8 января
8 января по церковному новоюлианскому календарю верующие чтят память преподобного Эмилиана, жившего в IX веке. Он много исповедовал людей, был проповедником христианства. Поэтому имел нелегкую жизнь, но все же прожил долгую жизнь и умер в старости.
По старому юлианскому календарю сегодня отмечают Собор Пресвятой Богородицы.
В народе этот день называется Бабьи каши. В эту дату уважали акушерок и повитух, угощали их колбасой и пирогами. Этот народный праздник считается удачным для свадьбы и легких родов у женщин.
А еще считается, что 8 января — удачная дата для столяров, плотников и музыкантов. У них хорошо удается работа.
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Запреты 8 января
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит переедать и злоупотреблять алкогольными напитками;
- Нельзя выходить из дома после заката;
- Запрещено отлеживаться в постели, лениться.
Приметы и традиции, связанные с 8 января
В этот день предки предсказывали ближайшую погоду:
- смотрели, какой сегодня день: сильный холод — скоро потеплеет;
- ночью на небе много звезд, яркая Луна — вскоре придут сильные морозы;
- запотели окна в доме — до оттепели;
- собака спит, свернувшись клубочком, во дворе, вскоре будут холода;
- какая погода, таким будет август (снегопад — к дождю, солнечная погода — к жаре);
- ветер дует с южной стороны до жаркого лета;
- безветренная погода — летом будет ясно и тепло.
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В этот день, по старинке, угощали кумовьев. Верили, что тогда ребенок будет расти здоровым и счастливым. Кум с кумой также должны были принести к обеду в подарок полотенце и мыло (их использовали позже во время купания малыша).
Существовал еще обычай, когда ребята «запивали» женитьбу, если их заставляли жениться без любви. Считалось, что тогда будет легче смириться с браком.
Имениники 8 января
8 января именины в: Григория, Евгения, Юлиана, Сидора, Антона, Емельяна, Ярославы, Агнессы, Василины и Домны.
Рожденный 8 января человек по знаку Зодиака — Козерог. Именинники в этот день по характеру хозяйственные и надежные. На них всегда можно положиться. Они придерживаются обещаний и умеют хранить секреты. О таких людях говорят, что у них золотые руки. У рожденных 8 января людей хорошая память и острая интуиция.
В этот день родились:
- 1975 год — украинская фигуристка Елена Грушина;
- 1988 год — украинский бандурист, композитор, аранжировщик, ди-джей, лауреат многих всеукраинских и международных конкурсов, полуфиналист и обладатель приза зрительских симпатий главного шоу страны «Украина имеет талант-2», основатель группы «Шпилястые кобзари» Ярослав Джусь;
- 2000 год — военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Валерий Самофалов.
Важные исторические события в Украине и мире произошли 8 января:
- 1198 год — начало понтификата Иннокентия III;
- 1297 год — Франсуа Гримальди захватывает Монако;
- 1547 год — в свет выходит Катехизис Мартинаса Мажвидаса — первая книга на литовском языке;
- 1558 год — французы занимают Кале, последнее континентальное владение Англии во Франции;
- 1656 год — в нидерландском городе Гарлем выходит первый номер газеты Weeckelijcke Courante van Europa, старейшего из ныне существующих периодических изданий (сейчас исходит от названия Гарлемский вестник);
- 1828 год — основывают Демократическую партию США;
- 1851 год — французский физик Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату демонстрирует вращение Земли;
- 1863 год — в Александрии запускают первый в Африке трамвай-конку;
- 1889 год — ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка получает патент на табулирующую машину, которая была использована при переписи населения в стране;</span >
- 1918 год — выступая перед членами Конгресса, Президент США Вудро Вильсон предлагает Четырнадцать пунктов — программу мирного переустройства послевоенного мира, которая должна способствовать окончанию I Мировой войны ;
- 1919 год — в с. Ясиня нынешней Закарпатской Гуцульщины ведущая коляда местных гуцулов «завершается» разоружением венгерского залога и установлением украинской Гуцульской Республики;
- 1926 год — султан Неджду Абдель-Азиз ибн Сауд коронован в Большой мечети Мекки как король Хиджазу;
- 1957 год — Бобби Фишер становится чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет;
- 1959 год — французский генерал Шарль де Голль становится первым Президентом Пятой республики;
- 1961 год — французы на референдуме голосуют за предоставление Алжиру независимости;
- 1976 год — на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстоне на Ямайке оформляют Ямайскую валютную систему;
- 1978 год — разгоном великой антиправительственной демонстрации в Куме начинается Исламская революция в Иране;
- 2004 год — в Саутгемптоне проходит церемония «крещения» морского суперлайнера «Queen Mary 2», крупнейшего в то время в мире;
- 2020 год — сбивание украинского Boeing 737 под Тегераном, гибнет 176 человек.
Какой сегодня день в Украине и мире
8 января в Украине празднуют День повитух. Это особый праздник наших предков, который еще называли Бабьим днем. Раньше повивальной бабой могла быть только женщина с безупречной репутацией. Она всегда пользовалась особым уважением среди людей. Считалось, что повитухи не только помогают ребенку появиться на свет, но и могут влиять на его судьбу. Такие женщины находились в каждом населенном пункте. Часто искусство передавалось от матери к дочери. Среди наших предков существовало поверье, что между повитухой и ребенком, который он принял, навсегда устанавливалась особая духовная связь.
Также 8 января День вращения Земли. Именно в этот день 1851 французский физик Жан Фуко создал инструмент, который помог показать вращение Земли и закрепить теорему ученого. Это праздник второй в течение года, посвященный планете Земля. Прибор, показавший вращение Земли, имел вид большого рыхлого шара, подвешенного к потолку. Благодаря креплению стальной проволоки маятник мог двигаться в любую сторону. Фуко заметил, что существует вращение плоскости прибора во время поворота шара из стороны в сторону, хотя этому не было никакого объяснения.