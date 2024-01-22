22 січня: чому сьогодні не можна стригти волосся та вирушати в подорож  

Народне свято Тимофія

У давні часи вважалося, що в Тимофеєвий день починаються найсуворіші в році морози і хуртовини, які можуть всерйоз заплутати подорожнього. Тому в далеку дорогу в це народне свято не відправлялися, боячись заблукати або захворіти.

Ще казали, що якщо цього дня вирушати в подорож – можуть наздогнати невдачі, а виносити сміття було не можна, щоб не викинути благо.

Цей день вважається також небезпечним для хворих людей – люди вірили, що тимофіївські морози загострюють будь-які хвороби.

Дівчата цього дня відмовлялися стригти волосся, тому що існувало повір’я, що у коханні будуть переслідувати невдачі. Також заборонялося на Тимофія лінуватися, особливо, якщо це стосувалося роботи по дому. Можна було накликати на себе біди.

Після довгої низки зимових свят наші предки присвячували свято 22 січня господарським турботам. У цей день перевіряли залишок зимових припасів і дров, перепирали одяг, штори і білизну, займалися генеральним прибиранням в будинку. Власники худоби мили тварин і чистили хлів, а бджолярі перевіряли, як зимують бджоли. Господині пекли пироги і коржики.

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Церковне свято 22 січня

22 січня 2024 року за новим календарем – день пам’яті апостола Тимофія

Апостол Тимофій народився в I столітті в міста Лістри в Малій Азії. Одного разу він він став свідком того як апостол Петро зцілив хромого чоловіка і після цього прийняв хрещення і став учнем Петра. Той навіть називав Тимофія своїм сином. Через 15 років Павло висвятив Тимофія на єпископа Ефеської Церкви.

Але закінчив своє життя Святий Тимофій мученицькою смертю. Це сталося після того, як він намагався проповідувати християнство язичникам під час їхнього великого свята. Язичникам це не сподобалося, вони розлютилися і побили Тимофія камінням. Від отриманих травм той помер. У IV столітті мощі апостола Тимофія перенесли до Константинополя, до храму Святих Апостолів.

Ще цього дня у церкві вшановують пам’ять преподобномученика Анастасія Персянина і преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

Свято 22 січня за старим календарем

В день день віряни згадують пам’ять мученика Полієвкта і преподобного Євстратія.

Полієвкт жив у III столітті в Арменії і став першим мучеником у місті Мелітині. Він служив військовим за імператора Декія, але постраждав за віру в Христа за часів імператора Валеріана. У Полієвкта був друг – також воїн, Неарх, який був християнином. Полієвкт залишався язичником, але жив чесно. Коли розпочалися переслідування на християн, Неарх попередив Полієвкта, що скоро вони можуть розійтися. Тоді Полієвкт вийшов на майдан і розірвав на частини царський указ, що висів там, про шанування ідолів, а потім, вибивши з рук жерців і саміх ідолів, яких вони несли. Тесть Полієвкта, правитель Фелокс, повинен був виконувати цей царський указ і тому він злякався вчинку зятя і заявив, що тепер той повинен буде загинути. Полієвкт попрощався з дружиною і дітьми і пішов на смерть.

За рівноапостольного Костянтина в Мелітині було побудовано храм на ім’я святого мученика Полієвкта. За молитвами до святого відбувалося багато чудес.

Євстратій був родом з міста Тарса. 20 років він таємно пішов із рідної домівки до Авгарівської обителі (на Олімпі в Малій Азії). Там вів суворе подвижницьке життя, ночами молився, а харчувався лише хлібом і водою. Коли його обрали настоятелем монастиря. За часів правління іконоборця Лева Вірменина преподобний Євстратій ховався в горах і пустелях, а після смерті царя повернувся в монастир. Помер святий у віці 95 років, а перед смертю дав настанову: думати про майбутнє життя і не прив’язуватися до земних благ.

Прикмети про погоду на 22 січня

Помічено, що на Тимофія морози міцніші, ніж на Водохреще, тому їх і прозвали тимофіївськими. За прикметами дня судять про погоду і врожай:

скло в домі “запітніло” – до потепління;

на вікнах з’явилися морозні візерунки – холоди будуть ще довго;

снігопад на Тимофія – до гарного врожаю зернових, а сонце – до ранньої весни;

Кіт або собака згорнулися в клубок – до сильних морозів.

Якщо сильно спітніли вікна, то скоро потеплішає.

Опівдні на небі немає хмар – до ранньої весни.

Снігопад в цей день – хороша прикмета, яка вказує на багатий урожай цього літа.

Якщо заметіль почалася, то вона затягнеться на весь тиждень.

У народному календарі 22 січня – свято Тимофій-напівзимник. Свою назву “напівзимник” Тимофій отримав за те, що день його поминання вважається серединою зими.

Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні.

Що можна робити 22 січня

Святому апостолу Тимофію моляться за здоров’я, дарування сил, допомогу в справах, зміцнення віри і наставлення на шлях істинний.

Цього дня за старих часів перевіряли засіки – було важливо, щоб корму для худоби, зерна, овочів вистачило до нового врожаю. Якщо раптом виявляли, що запасів мало, то намагалися економити.

22 січня – іменини сьогодні

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анастасія, Юхим, Тимофій, Макар, Петро, Микола, Іван, Гавриїл.

Народжена 22 січня людина за знаком Зодіаку – Водолій. Іменинники цього дня творчі та волелюбні. Не люблять, коли їм наказують. Домагаються великих висот в кар’єрі і творчості. Вони не люблять одноманітності і часто роблять перестановку в домі. Народжені 22 січня люди мають особливий дар – вони вміють примиряти ворогуючих людей.

В цей день народилися:

1964 рік — український літератор, драматург, політичний та громадський діяч Дмитро Корчинський;

1975 рік — сучасний український композитор і віолончеліст Золтан Алмаші;

1983 рік — українська спортсменка, віцечемпіонка Олімпійських ігор (2000 рік) зі стрільби з лука Катерина Сердюк.

Історичні події 22 січня

Календар подій, що сталися в Україні та світі в цей день:

1506 рік — перші швейцарські гвардійці прибувають на службу до папи Юлія II;

1648 рік — починається Хмельниччина;

1861 рік — французький мандрівник Анрі Муо виявляє в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват;

1918 рік — у будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, що проголошує Україну незалежною державою;

1919 рік — Директорія УНР проголошує Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР;

1942 рік — з Києва вирушає перший потяг з робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери);

1963 рік — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписують у Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);

1970 рік — відбувається перший регулярний політ “Боїнга 747” з пасажирами на борту — літак вилетів з Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився в Лондоні;

1990 рік — майже все населення Баку виходить на поховання жертв “Чорного січня”;

1992 рік — канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі;

1992 рік — Філіппіни визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Іраном;

1992 рік — 22-23 січня відбувається І Всесвітній конгрес українців;

2006 рік — Ево Моралес (за етнічним походженням — аймара) складає присягу як Президент Болівії і стає першим представником корінного населення, який очолив державу;

2010 рік — Віктор Ющенко підписує Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України;

2014 рік — перші загиблі на Майдані у Києві.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

22 січня в Україні святкують День Соборності України. Національне свято, яке відзначає Акт Злуки УНР та ЗУНР 1919 року. А ще роком раніше було проголошено незалежність Української Народної Республіки. 11 січня 1918 року був прийнятий доленосний для України документ — IV Універсал. В ньому УНР проголошувалася незалежною Державою. На жаль, новоутворена держава зазнала агресії з боку більшовиків, тому її суверенітет був нетривалим. 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об’єдналися. Урочисті події відбулися на Софіївській площі в Києві. Свято День Соборності України було створене указом президента України 1999 року. Воно має важливе політичне та історичне значення, демонструє бажання українців до об’єднання з метою створення та розбудови суверенної держави.