Погода в Одесі: чи похолодає в понеділок 22 січня

Завтра у понеділок. 22 січня 2024 року в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода. Уночі можливий невеликий мороз, а вдень повітря прогріється до плюсової позначки. Опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди в Одесі на 22 січня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер вночі північний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень від 1 до 3°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 22 січня
По Одеській області в понеділок, 22 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер вночі північний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Фото Марії Котової