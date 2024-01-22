22 января: почему сегодня нельзя стричь волосы и отправляться в путешествие

Народный праздник Тимофея

В давние времена считалось, что в Тимофеев день начинаются самые суровые в году морозы и метели, которые могут всерьез запутать путника. Поэтому в дальний путь в этот народный праздник не отправлялись, боясь заблудиться или заболеть.

Еще говорили, что если в этот день отправляться в путешествие — могут догнать неудачи, а выносить мусор было нельзя, чтобы не выбросить благо.

Этот день считается также опасным для больных людей — люди верили, что тимофеевские морозы обостряют любые болезни.

Девушки в этот день отказывались стричь волосы, потому что существовало поверье , что в любви будут преследовать неудачи Также запрещалось Тимофея лениться, особенно, если это касалось работы по дому. Можно было навлечь на себя беды.

После долгого ряда зимних праздников наши предки посвящали праздник 22 января хозяйственным заботам. В этот день проверяли остаток зимних припасов и дров, перепирали одежду, шторы и белье, занимались генеральной уборкой дома. Владельцы скота мыли животных и чистили хлев, а пчеловоды проверяли, как зимуют пчелы. Хозяйки пекли пироги и лепешки.

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Церковный праздник 22 января

22 января 2024 года по новому календарю – день памяти апостола Тимофея

Апостол Тимофей родился в I веке у города Листры в Малой Азии. Однажды он стал свидетелем того, как апостол Петр исцелил хромого человека и после этого принял крещение и стал учеником Петра. Тот даже называл Тимофея своим сыном. Через 15 лет Павел рукоположил Тимофея на епископа Эфесской Церкви.

Но закончил свою жизнь Святой Тимофей мученической смертью. Это произошло после того, как он пытался проповедовать христианство язычникам во время их великого праздника. Язычникам это не понравилось, они разозлились и побили Тимофея камнями. От полученных травм тот скончался. В IV веке мощи апостола Тимофея перенесли в Константинополь, в храм Святых Апостолов.

Еще в этот день в церкви чтят память преподобномученика Анастасия Персянина и преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

Праздник 22 января по старому календарю

В день день верующие вспоминают память мученика Полиевкта и преподобного Евстратия.

Полиевкт жил в III веке в Армении и стал первым мучеником в городе Мелитине. Он служил военным при императоре Декии, но пострадал за веру во Христа во времена императора Валериана. У Полиевкта был друг – также воин, Неарх, являвшийся христианином. Полиевкт оставался язычником, но жил честно. Когда начались преследования на христиан, Неарх предупредил Полиевкта, что скоро они могут разойтись. Тогда Полиевкт вышел на площадь и разорвал на части висевший там царский указ о почитании идолов, а затем, выбив из рук жрецов и самих идолов, которых они несли. Тесть Полиевкта, правитель Фелокс, должен был исполнять этот царский указ и потому он испугался поступка зятя и заявил, что теперь тот должен будет погибнуть. Полиевкт попрощался с женой и детьми и пошел насмерть.

При равноапостольном Константине в Мелитине был построен храм по имени святого мученика Полиевкта. За молитвами к святому совершалось много чудес.

Евстратий был родом из города Тарса. 20 лет он тайно ушел из родительского дома в Авгаровскую обитель (на Олимпе в Малой Азии). Там вел суровую подвижническую жизнь, по ночам молился, а питался только хлебом и водой. Когда его избрали настоятелем монастыря. Во времена правления иконоборца Льва Армянина преподобный Евстратий скрывался в горах и пустынях, а после смерти царя вернулся в монастырь. Умер святой в возрасте 95 лет, а перед смертью дал наставление: думать о будущей жизни и не привязываться к земным благам.

Признаки погоды на 22 января

Замечено, что на Тимофея морозы крепче, чем на Крещение, поэтому их и прозвали тимофеевскими. По приметам дня судят о погоде и урожае:

стекло в доме «запотело» — до потепления;

на окнах появились морозные узоры — холода будут еще долго;

снегопад на Тимофея — к хорошему урожаю зерновых, а солнце — к ранней весне;

Кот или собака свернулись в клубок — до сильных морозов.

Если сильно вспотели окна, то скоро потеплеет.

В полдень на небе нет облаков — до ранней весны.

Снегопад в этот день — хорошая примета, указывающая на богатый урожай этим летом.

Если метель началась, то она затянется на всю неделю.

В народном календаре 22 января — праздник Тимофей-полузимник. Свое название «полузимник» Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все древние приметы для нас актуальны.

Что можно делать 22 января

Святому апостолу Тимофею молятся за здоровье, дарование сил, помощь в делах, укрепление веры и наставление на путь истинный.

В этот день в старину проверяли закрома — было важно, чтобы корма для скота, зерна, овощей хватило до нового урожая. Если вдруг обнаруживали, что запасов мало, то пытались сэкономить.

22 января — именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Ефим, Тимофей, Макар, Петр, Николай, Иван, Гавриил.

Рожденный 22 января человек по знаку Зодиака — Водолей. Именинники в этот день творческие и свободолюбивые. Не любят, когда им приказывают. Добиваются больших высот в карьере и творчестве. Они не любят однообразия и часто производят перестановку в доме. Родившиеся 22 января люди имеют особый дар – они умеют примирять враждующих людей.

В этот день родились:

1964 год — украинский литератор, драматург, политический и общественный деятель Дмитрий Корчинский;

1975 год — современный украинский композитор и виолончелист Золтан Алмаши;

1983 год — украинская спортсменка, вицечемпионка Олимпийских игр (2000 год) по стрельбе из лука Екатерина Сердюк.

Исторические события 22 января

Календарь событий в Украине и мире в этот день:

1506 год — первые швейцарские гвардейцы прибывают на службу к папе Юлии II;

1648 год — начинается Хмельнитчина;

1861 год — французский путешественник Анри Муо обнаруживает в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор-Ват;

1918 год — в доме Педагогического музея Малым Советом утвержден IV Универсал, провозглашающий Украину независимым государством;

1919 рік — Директорія УНР проголошує Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР;

1942 год — из Киева отправляется первый поезд с рабочими, сглаженными на работу в Германии (остарбайтеры);

1963 год — Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписывают в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор);< /span>

1970 год — происходит первый регулярный полет «Боинга 747» с пассажирами на борту — самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне;

1990 год — почти все население Баку выходит на погребение жертв «Черного января»;

1992 год — канадка украинского происхождения Роберта Боднар, благодаря участию в программе Space Shuttle, становится первой канадкой и первым неврологом в космосе;

1992 год — Филиппины признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ираном;

1992 год — 22-23 января проходит I Всемирный конгресс украинцев;

2006 год — Эво Моралес (по этническому происхождению — аймара) приносит присягу как Президент Боливии и становится первым представителем коренного населения, возглавившего государство;< /span>

2010 год — Виктор Ющенко подписывает Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины;

2014 год — первые погибшие на Майдане в Киеве.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

22 января в Украине празднуют День Соборности Украины. Национальный праздник, который отмечает Акт Соединения УНР и ЗУНР 1919 года. А еще годом ранее была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. 11 января 1918 был принят судьбоносный для Украины документ — IV Универсал. В нем УНР провозглашалась независимым государством. К сожалению, новообразованное государство испытало агрессию со стороны большевиков, поэтому ее суверенитет был непродолжительным. 22 января 1919 года Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика объединились. Торжественные события прошли на Софиевской площади в Киеве. Праздник День Соборности Украины был создан указом президента Украины в 1999 году. Оно имеет важное политическое и историческое значение, демонстрирует желание украинцев к объединению с целью создания и развития суверенного государства.