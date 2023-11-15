Удар по авторитету правосуддя: справа одеського судді-корупціонера отримала продовження

На засіданні 14 листопада Вища рада правосуддя (ВСП) вперше у своїй практиці вирішила безпосередньо звернутися до Приморського районного суду, а також до інших судів з приводу корупційних діянь в окремому суді.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Під час засідання ради правосуддя зазначили, що стосовно судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського та адвоката Євгена Берестового детективи НАБУ не лише зафіксували розмови, а й отримали доступ до телефону судді та його відповідним перепискам.

З них випливає, що Ілля Лонський обговорював з Євгеном Берестовим майбутні розміри хабарів за «вирішення» судових справ, які перебували у провадженні інших суддів Приморського райсуду. Також зафіксовано, як Ілля Лонський розповів про те, що він отримав «замовлення» від ряду інших суддів Приморського райсуду Одеси, із зазначенням їхніх прізвищ, про можливість «вирішення» справ, які перебували у них.

Однак не встановлено, що такий вплив Іллі Лонського на інших суддів Приморського райсуду насправді мав місце, зазначили у ВСП.

Однак Рада правосуддя все ж таки вирішила затвердити і розіслати у всі суди заяву про неприпустимість діянь, що дискредитують посаду судді та підривають авторитет правосуддя.

Вища рада правосуддя вкотре наголошує, що будь-які прояви корупції в судах неприпустимі, завдають суттєвої шкоди авторитету правосуддя та мають призводити до невідворотності покарання всіх винних. Суддя повинен бути прикладом неухильного дотримання вимог закону та верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя не має права використовувати своє становище в особистих інтересах або в інтересах інших осіб і не повинен дозволяти іншим. Окремо наголошуємо на обов’язку кожного судді не тільки самому не допускати протиправних дій, а й протидіяти відомим їм явищам корупції, проявам корупції з боку колег, сприяти формуванню загальної культури нетерпимості до корупції та невідворотності покарання за корупційні дії та протиправне втручання у правосуддя, – йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, у липні 2023 року Ілля Лонський повідомив до Вищої ради правосуддя, що у нього в робочому кабінеті відбувся обшук, під час якого детективи НАБУ вилучили у нього 2 250 доларів, які належали йому особисто. Суддя зазначив також, що детективи НАБУ так і не надали йому ухвали слідчого судді ВАКС про обшук.

4 серпня 2023 року НАБУ та САП повідомили судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонському про підозру. По информации следствия, он пытался склонить коллегу – судью Приморского райсуда Одессы Анжелику Русеву к вынесению «нужного» решения по делу об административном нарушении.

Кошти у розмірі $1 тис., отримані від адвоката Євгена Берестового, за даними слідства, Ілля Лонський, у червні 2023 року мав передати судді О. Русєвій. $250 Ілля Лонський залишив собі за «посередницькі послуги».

14 серпня ВАКС заарештував Іллю Лонського із можливістю внесення застави у розмірі 805,2 тис. гривень. Приводом для взяття під варту, за даними слідства, стал хабар у розмірі двох тисяч доларів від військовослужбовця.