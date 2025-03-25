Информацию о том, что девушка исчезла из дома в Одессе еще 13 марта полицейские получили от ее матери ночью 22 марта.

По данному факту одесские полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и ориентировали на ее розыск личный состав полиции и общественность.

К сожалению, 24 марта тело девушки было обнаружено на территории одного из населенных пунктов Львовщины.

Предварительно, признаки насильственной смерти не обнаружены.

Для установления окончательной причины смерти тело несовершеннолетней направлено на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Полицейские призывают родителей и близких пропавших детей не терять время на самостоятельные поиски: в случае исчезновения детей сразу же обращайтесь за помощью в территориальное подразделение полиции или звоните по спецлинии «102».

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