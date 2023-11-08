В Одесі терміново збирають кошти на турнікети для військових: як допомогти

Про це повідомила голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова на своїй сторінці facebook.

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За словами Катерини, за кількістю отриманих щоденних запитів турнікети знаходяться на другому місці, на першому місці – дрони. П’ять тисяч турнікетів, які два місяці тому купили волонтери за кошти благодійників, закінчилися.

“Я знаю, що всі фінансово виснажені. Але якщо ми перестанемо допомагати війську, нас самих не стане.

Так що купуючи турнікет військовому, ви по суті набуваєте собі життя та майбутнє. Бо багато хто з тих, хто отримує поранення, повертається на фронт, якщо його врятують. Повертаються навіть деякі з тих, хто втратив кінцівку, але не втратив життя. Саме завдяки турнікету”, – написала волонтер.

Турнікет – сучасний, компактний та високоефективний засіб для зупинки кровотеч будь-якого типу та інтенсивності. Він підходить для застосування в домашніх, амбулаторних та військово-польових умовах. Джгут має вигляд ременя зі спеціальним карабіном регулювання густини затягування. Фіксація липучкою дозволяє застосувати джгути турнікети в екстремальних умовах навіть однією рукою. Їх можна використовувати за будь-якої погоди. Якщо вчасно зупинити кровотечу, це може врятувати людині кінцівку або життя.

На 3,5 тис. турнікетів необхідно зібрати 2 млн. грн. Понад 200 тисяч грн – уже зібрано.

Директор благодійного фонду «Корпорація монстрів» надала реквізити, за якими можна долучитися для допомоги військовим:

https://send.monobank.ua/jar/3ubHCkUg3x

PayPal [email protected]

PayPal [email protected] БФ “Корпорація Монстрів”, ЄДРПОУ 41569293, IBAN UA143282090000026005000021786

АБ “Південний”, МФО 328209

АБ “Південний”, МФО 328209 Також можна зробити переклад на веб-сайті monstrov.org.