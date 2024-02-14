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Столкновения с фурой и столбом: в результате двух аварий в Одесской области есть погибшие и пострадавшие

Столкновения с фурой и столбом: в результате двух аварий в Одесской области есть погибшие и пострадавшие

В результате сокрушительных аварий, которые произошли на дорогах Одесской области во вторник, 13 февраля, погибла женщина-водитель и два человека получили серьезные травмы. Одна из пострадавших находится в коме.

Как сообщили в полиции Одесской области, 14 февраля около 13 часов в Измаильском районе между селами Камышевка и Кислицы водитель легковушки «Chevrolet» не справился с управлением и съехав с дороги влетел в опору линий электропередач.

В результате ДТП травмировались водитель и его пассажирка. Они были доставлены в больницу, где мужчине диагностировали многочисленные переломы, а женщине — закрытую черепно-мозговую травму, она в коме.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он был сильно пьян. Доза алкоголя в его организме превышала допустимую норму более чем в 10 раз.

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Еще одна авария с участием двух легковушек и грузовика произошла на трассе Одесса — Рени вблизи села Большой Дальник.

Предварительно установлено, что около 13 часов женщина-водитель автомобиля «Toyota RAV-4», двигаясь в сторону села Маяки выехала на встречную полосу для обгона попутного транспорта и столкнулась с грузовиком «Volvo», который двигался навстречу. Легковушку отбросило на соседнюю полосу, где она столкнулась с легковушкой «Skoda».

В результате ДТП водитель «Toyota RAV-4» погибла на месте происшествия до приезда «скорой». Пассажиры не пострадали.

Полные обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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