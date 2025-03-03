Після сварки президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа співзасновник Monobank Олег Гороховський за запитом користувачів відкрив збір нібито на «ядерку», про що повідомив у своєму Telegram-каналі 1 березня.

«Багато прохань почати збір на «ядерку». Ось банка», – написав він.

Тільки за перші 30 хвилин вдалося зібрати два мільйони гривень.

«Близько 70 000 учасників із 61 країни. Після України найбільше донатять зі США, потім із Польщі. Спасибі, друзі! Американці та поляки – наші найближчі друзі та союзники поза найменшими сумнівами», – зазначив Гороховський.

Пізніше він пояснив журналістам, що це був жарт, щоб «скинути пару» після важкого дня.

«Це був жарт. Вибачте, якщо розчарував багато людей… Я не розумію, як ці гроші, які зберуться, використати на ядерну зброю, та я це й не планував», – заявив він.

Він розповів, що після оголошення збору почалося «безумство» і за 20 годин було зібрано 27,2 мільйона гривень!

«Це все дуже добре показує, наскільки ця тема чутлива для України. Це показує наскільки українцям боляче, те, що відбувається», – зазначив банкір.

Пізніше Гороховський повідомив у своєму Телеграм-каналі, що всі зібрані кошти планує передати Спільноті Сергія Стерненка. А також пообіцяв повернути гроші тим, кого не влаштовує зміна «цільового призначення».

«У зборі «На ЯДЕРКУ» взяло участь 127357 осіб. 155 з них захотіли повернути свої гроші (138517 грн) тому, що ЯДЕРКИ у мене не виявилося. 27 096 088 гривень перевів Сергію Стерненку на RUSORIZ», – написав банкір і додав: «коли настане час дати гроші на справжню «ядерку», ми зробимо це знову».

За останні три роки Спільнота Стерненка зібрала мільярди гривень і об’єднала мільйони людей для допомоги Силам оборони, тому він вирішив створити повноцінний фонд.

«Наразі ми вже передали Силам Оборони понад 150 000 FPV-дронів, а також автомобілі, мавіки, рації, старлінки, морські дрони та засоби ураження великої дальності. Наша допомога охоплює вже понад 550 підрозділів. Але цього, як і нашої з вами русофобії, недостатньо», – написав Стерненко у Фейсбук.

Створення фонду, за його словами, дасть змогу працювати ще більш системно: залучати нових партнерів і додаткові ресурси, ще швидше реагувати на потреби фронту та ефективніше підтримувати наших воїнів.

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