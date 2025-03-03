После ссоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа соучредитель Monobank Олег Гороховский по запросу пользователей открыл сбор якобы на «ядерку», о чем сообщил в своем Telegram-канале 1 марта.

«Много просьб начать сбор на „ядерку“. Вот банка», — написал он.

Только за первые 30 минут удалось собрать два миллиона гривен.

«Около 70 000 участников из 61 страны. После Украины больше всего донатят из США, затем из Польши. Спасибо, друзья! Американцы и поляки — наши ближайшие друзья и союзники вне малейших сомнений», — отметил Гороховский.

Позже он пояснил журналистам, что это была шутка, чтобы «сбросить пар» после тяжелого дня.

«Это была шутка. Извините, если разочаровал много людей… Я не понимаю, как эти деньги, которые соберутся, использовать на ядерное оружие, да я это и не планировал», — заявил он.

Он рассказал, что после объявления сбора началось “безумие” и за 20 часов было собрано 27,2 миллиона гривен!

“Это все очень хорошо показывает, насколько эта тема чувствительна для Украины. Это показывает насколько украинцам больно, то, что происходит», — отметил банкир.

Позже Гороховский сообщил в своем Телеграм-канале, что все собранные средства планирует передать Сообществу Сергея Стерненко. А также пообещал вернуть деньги тем, кого не устраивает изменение «целевого назначения».

“В сборе «На ЯДЕРКУ» приняло участие 127357 человек. 155 из них захотели вернуть свои деньги (138517 грн) потому, что Ядерки у меня не оказалось. 27 096 088 гривен перевел Сергею Стерненко на RUSORIZ”, — написал банкир и добавил: “когда наступит время дать деньги на настоящую «ядерку», мы сделаем это снова”.

За последние три года Сообщество Стерненко собрало миллиарды гривен и объединило миллионы людей для помощи Силам обороны, поэтому он решил создать полноценный фонд.

“Сейчас мы уже передали Силам Обороны более 150 000 FPV-дронов, а также автомобили, мавики, рации, старлинки, морские дроны и средства поражения большой дальности. Наша помощь охватывает уже более 550 подразделений. Но этого, как и нашей с вами русофобии, недостаточно”, — написал Стерненко в Фейсбук.

Создание фонда, по его исловам, даст возможность работать еще более системно: привлекать новых партнеров и дополнительные ресурсы, еще быстрее реагировать на потребности фронта и эффективнее поддерживать наших воинов.

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