Журналіст “Одеського життя” став переможцем фотоконкурсу “Світ навколо, який я люблю”

Про це повідомив Одеський обласний центр української культури.

Цього року на фотоконкурс було подано 45 заявок, 260 фотографій. У конкурсі брали участь представники громад усіх 7 районів Одеської області та один представник з Київської області.

“Основною метою фотоконкурсу є презентація розмаїття нематеріальної культурної спадщини та людей, які її практикують і охороняють, фіксація за допомогою фотографій знань і практик, що стосуються людини, громади та природи, підвищити рівень знань на місцевому та національному рівні про нематеріальну культурну спадщину і розуміння важливості її охорони”, – кажуть організатори конкурсу.

Визначено переможців:

Диплом І – ступеня – Загризлий Степан Афанасійович (м. Біляївка, Одеського району) – «Біляївська рибна юшка».

Дипломами II – ступеня нагороджені:

– Константінова Майя Федорівна, Городненський сільський історико-краєзнавчий музей (с. Городне Городненської сільської громади Болградського району) – “Тутманік” – національний болгарський пиріг із бринзою”

– Федорчук Юрій Миколайович (селище Любашівка Любашівської селищної громади Подільського району) – “Бойківський вертеп у селі Агафіївка”.

Дипломами ІІІ – ступеня нагороджені:

– Булгар Галину Іванівну – завідувачку Котловинської філії комунального закладу “Центр культури і дозвілля” Ренійської міської ради Ізмаїльського району – “Ашик” – традиційна гра в кістки”

– Стоянова Ірина Миколаївна, директор КЗ «Зорянський сільський будинок культури» Саратської селищної ради Білгород- Дністровського району – «Суха кладка». Чотири покоління чоловіків будують паркан із каменя – «дикаря»

– Георгієва Юлія Олександрівна, учениця 6 класу Городненського ліцею з початковою школою та гімназією Городненської сільської ради Болградського району – «Черкуване за Господ» – болгарське традиційне свято»

Заохочувальні дипломи:

– Зразковий обрядово-фольклорний колектив “Мугурашій”, художній керівник – Сасі Олександра Савеліївна (Лиманська філія КЗ ЦКіД Ренійської міської ради Ізмаїльського району) – “Chiti-miti” – дитячий зимовий обряд”

– Красюк Віктор Петрович (м. Южне Южненської міської громади Одеського району) – “Риболовля на Тилігулі”.

Члени журі відібрали 50 фотографій на фотовиставку, яку демонструватимуть в онлайн режимі на інтернет-ресурсах Одеського обласного центру української культури.

Зазначимо, на фотографії Юрія Федорчука, яку відібрало журі конкурсу, зображені вертепники в селі Агафіївка, що на Подільщині. Щороку театралізований колектив ходить селом. Поява вертепників у колоритних костюмах викликає захоплення, їх із радістю приймають у кожній хаті. Адже, вітаючи господарів із Різдвом Христовим, вони приносять у домівку радість і Боже благословення.