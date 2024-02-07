Журналіст “Одеського життя” став переможцем фотоконкурсу “Світ навколо, який я люблю”

Підведено підсумки фотоконкурсу «Світ навколо, який я люблю», присвяченого відзначенню 20-річчя прийняття Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» та 15-ліття ратифікації її Україною. Одним із переможців конкурсу став автор статей “Одеського життя” Юрій Федорчук.
Про це повідомив Одеський обласний центр української культури.
Цього року на фотоконкурс було подано 45 заявок, 260 фотографій. У конкурсі брали участь представники громад усіх 7 районів Одеської області та один представник з Київської області.
“Основною метою фотоконкурсу є презентація розмаїття нематеріальної культурної спадщини та людей, які її практикують і охороняють, фіксація за допомогою фотографій знань і практик, що стосуються людини, громади та природи, підвищити рівень знань на місцевому та національному рівні про нематеріальну культурну спадщину і розуміння важливості її охорони”, – кажуть організатори конкурсу.
Визначено переможців:
- Диплом І – ступеня – Загризлий Степан Афанасійович (м. Біляївка, Одеського району) – «Біляївська рибна юшка».
Дипломами II – ступеня нагороджені:
– Константінова Майя Федорівна, Городненський сільський історико-краєзнавчий музей (с. Городне Городненської сільської громади Болградського району) – “Тутманік” – національний болгарський пиріг із бринзою”
– Федорчук Юрій Миколайович (селище Любашівка Любашівської селищної громади Подільського району) – “Бойківський вертеп у селі Агафіївка”.
- Дипломами ІІІ – ступеня нагороджені:
– Булгар Галину Іванівну – завідувачку Котловинської філії комунального закладу “Центр культури і дозвілля” Ренійської міської ради Ізмаїльського району – “Ашик” – традиційна гра в кістки”
– Стоянова Ірина Миколаївна, директор КЗ «Зорянський сільський будинок культури» Саратської селищної ради Білгород- Дністровського району – «Суха кладка». Чотири покоління чоловіків будують паркан із каменя – «дикаря»
– Георгієва Юлія Олександрівна, учениця 6 класу Городненського ліцею з початковою школою та гімназією Городненської сільської ради Болградського району – «Черкуване за Господ» – болгарське традиційне свято»
- Заохочувальні дипломи:
– Зразковий обрядово-фольклорний колектив “Мугурашій”, художній керівник – Сасі Олександра Савеліївна (Лиманська філія КЗ ЦКіД Ренійської міської ради Ізмаїльського району) – “Chiti-miti” – дитячий зимовий обряд”
– Красюк Віктор Петрович (м. Южне Южненської міської громади Одеського району) – “Риболовля на Тилігулі”.
Члени журі відібрали 50 фотографій на фотовиставку, яку демонструватимуть в онлайн режимі на інтернет-ресурсах Одеського обласного центру української культури.
Зазначимо, на фотографії Юрія Федорчука, яку відібрало журі конкурсу, зображені вертепники в селі Агафіївка, що на Подільщині. Щороку театралізований колектив ходить селом. Поява вертепників у колоритних костюмах викликає захоплення, їх із радістю приймають у кожній хаті. Адже, вітаючи господарів із Різдвом Христовим, вони приносять у домівку радість і Боже благословення.