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Журналист «Одесской жизни» стал победителем фотоконкурса «Мир вокруг, который я люблю»

Журналист «Одесской жизни» стал победителем фотоконкурса «Мир вокруг, который я люблю»

Подведены итоги фотоконкурса «Мир вокруг, который я люблю», посвященного 20-летию принятия Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия» и 15-летию ратификации ее Украиной. Одним из победителей конкурса стал автор статей «Одесской жизни» Юрий Федорчук.

Об этом сообщил Одесский областной центр украинской культуры.

В этом году на фотоконкурс было подано 45 заявок, 260 фотографий. В конкурсе участвовали представители громад всех 7 районов Одесской области и один представитель из Киевской области.

«Основной целью фотоконкурса является презентация разнообразия нематериального культурного наследия и людей, которые его практикуют и охраняют, фиксация с помощью фотографий знаний и практик, касающихся человека, общества и природы, повысить уровень знаний на местном и национальном уровне о нематериальном культурном наследии и понимание важности его охраны», — говорят организаторы конкурса.

Определены победители:

  • Диплом I – степени — Загрызлый Степан Афанасьевич (г. Беляевка, Одесского района) – «Беляевская рыбная уха».

  • Дипломами II — степени награждены:

Константинова Майя Федоровна, Городненский сельский историко-краеведческий музей (с. Городне Городненской сельской общины Болградского района) – «Тутманик» – национальный болгарский пирог с брынзой»

Федорчук Юрий Николаевич (поселок Любашевка Любашевской поселковой общины Подольского района) – «Бойковский вертеп в селе Агафиевка».

  • Дипломами III — степени награждены:

Булгар Галина Ивановна— заведующая Котловинским филиалом коммунального учреждения «Центр культуры и досуга» Ренийского городского совета Измаильского района – «Ашик» — традиционная игра в кости»

Стоянова Ирина Николаевна, директор КЗ «Зорянский сельский дом культуры» Саратского поселкового совета Белгород-Днестровского района – «Сухая кладка». Четыре поколения мужчин строят забор из камня – «дикаря»

Георгиева Юлия Александровна, ученица 6 класса Городненского лицея с начальной школой и гимназией Гродненского сельского совета Болградского района – «Черкованный за Господ» – болгарский традиционный праздник»

  • Поощрительные дипломы:

— Образцовый обрядово-фольклорный коллектив «Мугураший», художественный руководитель – Саси Александра Савелиевна (Лиманский филиал КЗ ЦКиД Ренийского городского совета Измаильского района) – «Chiti-miti» – детский зимний обряд»

Красюк Виктор Петрович (г. Южный Южненской городской общины Одесского района) – «Рыбалка на Тилигуле».

Члены жюри отобрали 50 фотографий на фотовыставку, которая будет демонстрироваться в онлайн режиме на интернет ресурсах Одесского областного центра украинской культуры.

Отметим, на фотографии Юрия Федорчука, которую отобрало жюри конкурса, изображены вертепники в селе Агафиевка, что на Подольщине. Ежегодно театрализованный коллектив ходит по селу. Появление вертепников в колоритных костюмах вызывает восхищение, их с радостью принимают в каждом доме. Ведь, поздравляя хозяев с Рождеством Христовым, они приносят в дом радость и Божье благословение.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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