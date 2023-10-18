Дешеві дрова: їх можуть продавати шахраї

Для пошуку такого товару громадяни зазвичай користуються веб-сайтами оголошень та соцмережами, де можуть знайти необхідний товар за привабливою низькою ціною. Однак із такими звабливими пропозиціями слід бути дуже обережними, попереджають у поліції Одеської області.

Зловмисники можуть пропонувати деревину за заниженою ціною. Їхні оголошення, як правило, супроводжують фото вантажівок, заповнених дровами, які пропонують придбати за вигідною ціною і одразу ж доставити до покупця. При цьому сплатити шахраї просять одразу всю суму, перерахувавши гроші на банківську картку. Отримавши гроші, вони припиняють будь-яке спілкування зі своєю жертвою. В результаті ошукана людина залишається і без товару, і без грошей.

Наприклад, подібну схему використали ув’язнені одеської колонії, їх викрили.

Тому поліцейські закликають громадян бути обачними, щоби не потрапити на гачок аферистів.

Щоб уберегти себе від шахраїв, слід дотримуватись деяких простих правил: не перераховувати гроші за товари та послуги заздалегідь, і віддавати перевагу розрахунку за товари та послуги лише після їх отримання.

Якщо все ж таки зважилися придбати дрова через соціальні мережі, не заважає перевірити вказані в оголошеннях номери телефонів на сайті кіберполіції.

Дрова краще купувати у лісових господарствах. Слід згадати і про інтернет-платформу “ДроваЕ”, де громадяни можуть придбати дрова онлайн.

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