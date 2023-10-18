Дешевые дрова: их могут продавать мошенники

Для поиска такого товара граждане обычно пользуются веб-сайтами объявлений и соцсетями, где могут найти необходимый товар по привлекательно низкой цене. Однако с такими обольстительными предложениями следует быть очень осторожными, предупреждают в полиции Одесской области.

Злоумышленники могут предлагать древесину по заниженной цене. Их объявления, как правило, сопровождают фото грузовиков, заполненных дровами, которые предлагают приобрести по выгодной цене и сразу же доставить к покупателю. При этом оплатить мошенники просят сразу всю сумму, перечислив деньги на банковскую карту. Получив деньги, они прекращают любое общение со своей жертвой. В результате обманутый человек остается и без товара, и без денег.

К примеру, подобную схему использовали заключенные одесской колонии, их разоблачили.

Поэтому полицейские призывают граждан быть осмотрительными, чтобы не попасть на крючок аферистов.

Чтобы уберечь себя от мошенников, следует придерживаться некоторых простых правил: не перечислять деньги за товары и услуги заранее, и отдавать предпочтение расчету за товары и услуги только после их получения.

Если все же решились приобрести дрова через социальные сети, не мешает проверить указанные в объявлениях номера телефонов на сайте киберполиции.

Дрова лучше покупать в лесных хозяйствах. Следует упомянуть и об интернет-платформе «ДроваЕ», где граждане могут приобрести дрова онлайн.

Читайте также: