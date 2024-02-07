Житель Овідіополя влаштував стрілянину з рушниці на вулиці: які наслідки (відео)

Як повідомили в обласному управлінні поліції, ввечері 6 лютого до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на одній із вулиць селища невідомий чоловік кілька разів вистрілив зі зброї. На місце події прибули поліцейські групи реагування патрульної поліції та затримали п’яного чоловіка, який перебував у своєму дворі.

Слідчі встановили, що чоловік з двору зробив три постріли з належної йому мисливської рушниці вгору, в сторону заявниці та її неповнолітньої доньки, які йшли по вулиці, і автомобіля, що проїжджав повз по дорозі. Ніхто не постраждав.

Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві. За вчинене йому може загрожувати до 7 років позбавлення волі. В даний час вирішується питання про взяття його під варту.

Триває слідство.

Читайте також: Одеса потрапила до трійки найнебезпечніших європейських міст