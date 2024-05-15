Новини Одеси та Одеської області

В Одесі скасували екстрені відключення світла, але діють планові (адреси)

В Одесі скасували екстрені відключення світла, але діють планові (адреси)

Станом на 9:00 15 травня аварійні відключення в Одесі скасовано, діють тільки планові відключення. Однак ситуація складна, можливі нові відключення, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:  

  • Бреуса,61/6,9.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Республіканська, 226-515,
  • Хаджибейська дорога, 409-519,
  • Гладкова, 112-118, 295-309

Роботи до 19:00:

  • Поштова, 17-76,
  • Вітчизняна, 1,
  • Іспанська, 1,1/корп.3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8,
  • Михайла  Грушевського, 7,
  • Паркова, 62-73,
  • Самодіяльна, 1.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Академіка Філатова, 29б, 31а,
  • Героїв Крут 20б-28а,
  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дубовий Гай, 30-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рівності, 88-104,195,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Дубовий Гай, 2-49/2,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37 і 40,
  • пров. Янтарний.
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