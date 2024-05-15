В Одесі скасували екстрені відключення світла, але діють планові (адреси)

Станом на 9:00 15 травня аварійні відключення в Одесі скасовано, діють тільки планові відключення. Однак ситуація складна, можливі нові відключення, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
Центральний РЕМ
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- Бреуса,61/6,9.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Республіканська, 226-515,
- Хаджибейська дорога, 409-519,
- Гладкова, 112-118, 295-309
Роботи до 19:00:
- Поштова, 17-76,
- Вітчизняна, 1,
- Іспанська, 1,1/корп.3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8,
- Михайла Грушевського, 7,
- Паркова, 62-73,
- Самодіяльна, 1.
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- Академіка Філатова, 29б, 31а,
- Героїв Крут 20б-28а,
- Абрикосова, 4-105а,
- Дубовий Гай, 30-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рівності, 88-104,195,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Дубовий Гай, 2-49/2,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37 і 40,
- пров. Янтарний.