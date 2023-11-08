Смертельно небезпечна траса Одеса-Рені: під суд підуть одесит та мешканець Чернігівщини

Про це повідомили у регіональному управлінні Нацполіції та прокуратурі.

Поліцейські направили до суду обвинувальний акт щодо одесита, який допустив ДТП біля Ізмаїла в липні цього року.

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На трасі Одеса-Рені водій «AUDI» при спробі обігнати вантажівку, не переконався у безпеці маневру, внаслідок чого зіткнувся з легковиком під керуванням мешканця Ізмаїла.

Внаслідок аварії ізмаїльця госпіталізували з численними забоями, синцями, травмами голови та переломами кінцівок. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, ці тілесні ушкодження відносяться до категорії середньої тяжкості.

Сам порушник пояснив: ризикнув із маневром, бо сподівався встигнути обігнати вантажівку та повернутися на свою смугу.

Одеситу загрожує штраф від 51 до 85 тисяч гривень або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Ще одного водія з Чернігівської області судитимуть за смертельну ДТП на трасі Одеса – Рені, яка сталася у липні цього року. У тій страшній аварії загинула 7-річна дівчинка з батьками та бабусею.

Наслідком встановлено, що водій автопоїзда з напівпричепом-зерновозом не вибрав безпечної швидкості і, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з позашляховиком.

Винуватець смертельної аварії на той момент був тверезий.