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Землю накрила потужна магнітна буря: у чому її небезпека

Землю накрила потужна магнітна буря: у чому її небезпека

За даними порталу Meteoagent, у вівторок, 10 вересня, Землю накриє шестибальна магнітна буря, яка затягнеться на два дні.

У вівторок, 10 вересня, на Землі очікується сильна магнітна буря рівня G3, повідомляє сайт.

магнітні бурі

Аналогічний прогноз дають фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров’я всіх людей. У групі особливого ризику люди похилого віку, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями і порушеннями мозкового кровообігу. Тож цього дня слід приділити особливу увагу своєму здоров’ю.

Також магнітна буря такого рівня може бути причиною відключення радіозв’язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин.

Поради медиків

Оскільки багато людей під час магнітних бур зазнають погіршення стану здоров’я, медики радять:

  • дотримуватися режиму дня;
  • вчасно лягати спати та повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин на добу);
  • повноцінно та регулярно харчуватися з додаванням до раціону свіжих овочів та фруктів;
  • пити достатньо води;
  • не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею;
  • дихати свіжим повітрям – у дворі, парку, за містом;
  • провітрювати приміщення;
  • зменшити психоемоційне та фізичне навантаження;
  • при погіршенні самопочуття звертатися до лікарів.
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