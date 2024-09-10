Землю накрыла мощная магнитная буря: в чем ее опасность

Во вторник, 10 сентября, на Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3, сообщает сайт.

Аналогичный прогноз дают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Так что в этот день следует уделить особое внимание своему здоровью.

Также магнитная буря такого уровня может являться причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Советы медиков

Поскольку многие люди во время магнитных бурь испытывают ухудшение состояния здоровья, медики советуют: