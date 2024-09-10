Землю накрыла мощная магнитная буря: в чем ее опасность

По данным портала Meteoagent, во вторник, 10 сентября, Землю накроет шестибальная магнитная буря, которая затянется на два дня.
Во вторник, 10 сентября, на Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3, сообщает сайт.
Аналогичный прогноз дают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Так что в этот день следует уделить особое внимание своему здоровью.
Также магнитная буря такого уровня может являться причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.
Советы медиков
Поскольку многие люди во время магнитных бурь испытывают ухудшение состояния здоровья, медики советуют:
- соблюдать режим дня;
- вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки);
- полноценно и регулярно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов;
- пить достаточно воды;
- не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей;
- дышать свежим воздухом – во дворе, парке, за городом;
- проветривать помещение;
- снизить психоэмоциональную и физическую нагрузку;
- при ухудшении самочувствия обращаться к врачам.