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В Україні створили унікальний та єдиний у світі автономний поїзд-кухню (фото)

В Україні створили унікальний та єдиний у світі автономний поїзд-кухню (фото)

Повністю автономний поїзд-кухня з 6 вагонів почне курсувати залізницею у прифронтових містах. Мета створення такого поїзда — забезпечити теплом та харчуванням населення на лінії фронту.

Про це повідомили на facebook-сторінці Укрзалізниці.

Оскільки минулого року під час блекаутів залізничні вокзали стали осередком обігріву та харчування, то залізничники вирішили не зупинятися і створити цілий поїзд-кухню – Food Train. Поїзд здатен забезпечити виготовлення понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де та будь-коли.

поїзд-кухня

Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із фондом Говарда Баффета, який подорожував українською залізницею під час війни, запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів, —

зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

поїзд-кухня

В Укрзалізниці розказали, що Food Train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду Говарда Баффета заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя

Поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

  • генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

поїзд-кухня

Food Train може автономно працювати 5-7 днів. А обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

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