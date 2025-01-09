Новини Одеси та Одеської області

Завтра в Одесі можливий туман – прогноз синоптиків на 10 січня

Завтра в Одесі можливий туман – прогноз синоптиків на 10 січня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у п’ятницю, 10 січня 2025 року, в Одесі та Одеській області очікується туман. Видимість на автошляхах становитиме 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі на 10 січня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень она підніметься до 9-11°С.

Читайте також: Одесити скаржаться, що на популярному пляжі в море тече каналізація

Прогноз погоди в Одеській області на 10 січня

По Одеській області в п’ятницю хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 9-14°С.

На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.

Раніше «Одеське життя» повідомляла, що в Одеській області отруїлися ліками двоє маленьких дітей.

Фото Олександра Бурлака

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk