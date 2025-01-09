Завтра в Одесі можливий туман – прогноз синоптиків на 10 січня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у п’ятницю, 10 січня 2025 року, в Одесі та Одеській області очікується туман. Видимість на автошляхах становитиме 200-500 метрів.
Прогноз погоди в Одесі на 10 січня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень она підніметься до 9-11°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 10 січня
По Одеській області в п’ятницю хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 9-14°С.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.
Раніше «Одеське життя» повідомляла, що в Одеській області отруїлися ліками двоє маленьких дітей.
Фото Олександра Бурлака