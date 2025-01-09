Завтра в Одессе возможен туман – прогноз синоптиков на 10 января

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 10 января 2025 года, Одессе и Одесской области ожидается туман. Видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров.
Прогноз погоды в Одессе на 10 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем она поднимется до 9-11°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 10 января
По Одесской области в пятницу облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, ночью и утром туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской области отравились лекарствами двое маленьких детей.
Фото Александра Бурлака