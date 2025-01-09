Новости Одессы и Одесской области

Завтра в Одессе возможен туман – прогноз синоптиков на 10 января

Завтра в Одессе возможен туман – прогноз синоптиков на 10 января

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 10 января 2025 года, Одессе и Одесской области ожидается туман. Видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе на 10 января

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем она поднимется до 9-11°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 10 января

По Одесской области в пятницу облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, ночью и утром туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской области отравились лекарствами двое маленьких детей.

Фото Александра Бурлака

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Редакция ПРОФИЛЬ
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