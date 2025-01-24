У Дніпропетровській області за рік було складено 8 745 протоколів, у Києві – 8 176. Одеська область опинилася на третьому місці з результатом у 7 073 протоколи. Загалом по країні поліцейські зафіксували 65 702 випадки порушень, пов’язаних із водінням у стані алкогольного сп’яніння.

Нетверезе водіння залишається серйозною проблемою: у 2024 році через таких водіїв сталося тисяча ДТП із постраждалими та загиблими. У цих аваріях загинули 110 людей, ще 1302 отримали травми.

Порівняно з 2021 роком, кількість ДТП, спричинених п’яними водіями, зросла на 19%. За статистикою, кожна 25-та аварія із жертвами трапляється через керування автомобілем у нетверезому стані.

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