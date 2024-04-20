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Завтра, 21 квітня, в Одесі інакше ходитимуть тролейбуси та маршрутки

Завтра, 21 квітня, в Одесі інакше ходитимуть тролейбуси та маршрутки

Завтра, в неділю, 21 квітня 2024 року, в Одесі буде внесено тимчасові зміни до схем руху низки міських тролейбусних та автобусних маршрутів.

За інформацією департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху, завтра з 07:00 до 12:00 години інакше курсуватимуть такі тролейбус та маршрутки:

Тролейбус №7

  • у напрямку руху до вул. Новосельського – від 5 ст. Фонтанський дороги на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
  • у напрямку руху до вул. Архітекторській – від вул. Пироговської на вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5 ст. Фонтанської дороги, просп. Адміральський і далі за маршрутом.

Тролейбус №9

  • у напрямку руху до вул. Рішельєвській – від 5 ст. Фонтанської дороги. на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
  • у напрямку руху до вул. Інглезі – від вул. Канатної на Італійський бульвар, вул. Середньофонтанську, вул. Пироговську, вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5 ст. Фонтанської дороги, просп. Адміральський і далі за маршрутом.

Автобус №115

  • у напрямку Аркадії – від просп. Шевченка на вул. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5 ст. Великого Фонтану, вул. Черняховського, пл. Десятого квітня;
  • у напрямку руху до сел. Цукрове – від пл. Десятого квітня на вул. Черняховського, 5 ст. Фонтану, Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі маршрутом.

Автобус №146

  • у напрямку руху до вул. Давида Ойстраха – від 5 ст. Великого Фонтану на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
  • у напрямку руху до вул. Євгена Чикаленка (раніше Ак. Вільямса) – від просп. Шевченка на вул. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5 ст. Великого Фонтану і далі за маршрутом.

Автобус №185

  • у напрямку руху до Соборної пл. – Від 5 ст. Фонтанської дороги. на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
  • у напрямку руху до 411-ї батареї – від просп. Шевченка на вул. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5 ст. Фонтанської дороги і далі за маршрутом.

Автобус №198

  • у напрямку Аркадії – від просп. Шевченка на вул. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5 ст. Великого Фонтану, вул. Черняховського, пл. 10 квітня і далі за маршрутом;
  • у напрямку руху до вул. Нежданової (онкодиспансер) – від пл. Десятого квітня на вул. Черняховського, 5 ст. Великого Фонтану, Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі маршрутом.

Автобус № 242

  • у напрямку руху до вул. Паустовського – від 5 ст. Фонтанської дороги на Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка і далі за маршрутом;
  • у напрямку руху до ООМУ (Лікарня водників) – від просп. Шевченка на вул. Гагаріна, вул. Сегедську, Фонтанську дорогу, 5 ст. Фонтанської дороги, просп. Адміральська і далі за маршрутом.

Причини таких змін маршрутів громадського транспорту в мерії не уточнюють.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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