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Затриманий одеський екс-військком знову може вийти на свободу – названо умову

Затриманий одеський екс-військком знову може вийти на свободу – названо умову

Ексначальника Одеського обласного ТЦК і СП Євгена Борисова знову відправили під варту з можливістю вийти під заставу. Але цього разу її збільшили до 402 мільйонів гривень.

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Про повідомляє Державне бюро розслідувань.

У середу, 25 грудня, правоохоронці затримали Євгена Борисова в Києві після того, як його випустили під заставу в 39 млн гривень. За інформацією правоохоронців, колишній воєнком планував переховуватися і виїхати за кордон.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК. Його вкотре відправили в СІЗО з можливістю внести заставу в сумі 402 мільйони грн.

Йому оголосили дві нові підозри: у перешкоджанні роботі ЗСУ та службовому підробленні.

За даними слідства, Борисов оформив небойову травму як бойову, отримавши понад 165 тисяч гривень у квітні та червні 2022 року.

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Також ДБР розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього воєнкома в організації легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 209 КК України.

Нагадаємо, розкішна вілла на іспанському курорті та автомобілі сім’ї колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова перейшли в управління АРМА.

 

 

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