Про особливості зарахування учнів до 5-х класів закладів загальної середньої освіти Одеси у 2025 році розповіли у пресслужбі Одеської міськради.

Якщо в гімназії або ліцеї є 1-4 класи:

до 5-х класів переводяться усі учні 4-х класів цього ж закладу освіти;

на вільні місця (у разі їх наявності в 5-х класах) зараховуються діти:

– місце проживання (перебування) яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене (посилання на територію обслуговування) / (посилання на перелік документів);

– які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому ж закладі освіти;

– які є дітьми працівників цього ж закладу освіти;

впродовж навчального року діти зараховуються на вільні місця (у разі їх наявності в 5-х класах) у порядку надходження заяв про зарахування.

Увага! Заяви про зарахування та відповідні документи (їх копії) можна подати нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб.

Гімназії та ліцеї без 1-4 класів (початок навчання з 5-го класу):

З 1 квітня 2025 року до 31 травня 2025 року подаються заяви на зарахування до 5-х класів закладу освіти, за яким закріплено територію обслуговування (посилання на територію обслуговування).

У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у 5-х класах закладу освіти, конкурсний відбір не проводиться і 2 червня видається наказ про зарахування всіх дітей.

У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у 5-х класах закладу освіти:

до 1 червня зараховуються всі діти:

– місце проживання (перебування) яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене (посилання на територію обслуговування) / (посилання на перелік документів);

– які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому ж самому закладі освіти;

– які є дітьми працівників цього ж самого закладу освіти;

До 3 червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору на вільні місця.

До 3 червня включно заклад освіти публікує оголошення про проведення конкурсного відбору на вільні місця.

З 3 червня до 13 червня 2025 року проводиться конкурсний відбір до 5-х класів закладу.

Після 15 червня відбувається зарахування дітей на вільні місця (за умови їх наявності) за результатами конкурсного відбору.

«Якщо ваша дитина перебуває за кордоном і ви плануєте її навчання одночасно в школі країни перебування та України – пропонуємо організувати її навчання в школі, де будуть сформовані класи для вивчення предметів українознавчого компонента», – повідомили в міськраді.

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