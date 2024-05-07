У “Дії” запрацював міжнародний Реєстр збитків від війни: хто і як може подати заяву

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.

У травні минулого року Рада Європи створила міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України, штаб-квартира якого розташована в Гаазі. Мета реєстру – збір заяв та доказів про шкоду та шкоду, заподіяну війною росії проти України, у тому числі руйнування.

Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини.

Повідомляється, що сервіс для подання заяв буде доступний на веб-порталі та в мобільному додатку Дія.

Наразі послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. В основному це люди, які подавали заяву на компенсацію через програму єВідновлення у Дії.

Механізм подання заяви дуже простий.

Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливим і без акта, у тому числі, якщо житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Скільки в Одесі повністю знищених будинків та квартир

За офіційною інформацією прес-служби Одеської міськради в Одесі визначено знищеним майном (станом на 3 травня):

4 багатоквартирні будинки за адресами:

вул. Приморська, 25,

вул. Картамишівська, 14,

просп. Добровольського, 134

просп. Шевченка, 8-В;

2 приватні будинки на вулицях Кривобалківській та Пишеніна.

У багатоквартирних будинках знищено 66 квартир.