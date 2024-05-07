В «Дії» заработал международный Реестр ущерба от войны: кто и как может подать заявление

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В мае прошлого года Совет Европы создал международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины, штаб-квартира которого расположена в Гааге. Цель реестра – сбор заявлений и доказательств о вреде и ущербе, причиненный войной россии против Украины, в том числе разрушения.

Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые россия должна заплатить за все разрушения и преступления.

Сообщается, что сервис для подачи заявлений будет доступен на вебпортале и в мобильном приложении Дія.

Сейчас услуга доступна для украинцев, имеющих Акт о поврежденном имуществе от местных властей. В основном это люди, которые подавали заявление на компенсацию через программу єВідновлення в Дії.

Механизм подачи заявления очень прост.

Впоследствии подать заявление в международный Реестр ущерба будет возможно и без акта, в том числе, если жилье находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Сколько в Одессе полностью уничтоженных домов и квартир

По официальной информации пресс-службы Одесского горсовета в Одессе определены уничтоженным имуществом (по состоянию на 3 мая):

4 многоквартирных дома по адресам:

ул. Приморская, 25,

ул. Картамышевская, 14,

просп. Добровольского, 134

просп. Шевченко, 8-В;

2 частных дома на улицах Кривобалковской и Пишенина.

В многоквартирных домах уничтожены 66 квартир.