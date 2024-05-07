В «Дії» заработал международный Реестр ущерба от войны: кто и как может подать заявление

У одесситов, чье жилье пострадало от российских атак, появилась возможность подать заявление в международный Реестр убытков и ускорить запуск компенсационного механизма.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В мае прошлого года Совет Европы создал международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины, штаб-квартира которого расположена в Гааге. Цель реестра – сбор заявлений и доказательств о вреде и ущербе, причиненный войной россии против Украины, в том числе разрушения.
Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые россия должна заплатить за все разрушения и преступления.
Сообщается, что сервис для подачи заявлений будет доступен на вебпортале и в мобильном приложении Дія.
Сейчас услуга доступна для украинцев, имеющих Акт о поврежденном имуществе от местных властей. В основном это люди, которые подавали заявление на компенсацию через программу єВідновлення в Дії.
Механизм подачи заявления очень прост.
Впоследствии подать заявление в международный Реестр ущерба будет возможно и без акта, в том числе, если жилье находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
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Сколько в Одессе полностью уничтоженных домов и квартир
По официальной информации пресс-службы Одесского горсовета в Одессе определены уничтоженным имуществом (по состоянию на 3 мая):
4 многоквартирных дома по адресам:
ул. Приморская, 25,
ул. Картамышевская, 14,
просп. Добровольского, 134
просп. Шевченко, 8-В;
2 частных дома на улицах Кривобалковской и Пишенина.
В многоквартирных домах уничтожены 66 квартир.