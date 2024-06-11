11 червня Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме

У вівторок, 11 червня, очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10-12 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS і міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, потужна магнітна буря червоного рівня з К-індексом 6 розпочалася в понеділок уранці, 10 червня. Вона триватиме 2-3 дні, і за деякими прогнозами – затримається до 12 червня. Лише 13 червня магнітосфера стабілізується.
За більш ранніми прогнозами фахівців, 9-11 червня на нас мала очікувати помірна магнітна буря. Однак вплив спалахів на Сонці став сильнішим. Ще одна потужна магнітна буря накриє Землю також цього тижня – 15 червня. Вона також досягне червоного рівня К-індексу 5-6.
Що таке магнітна буря
Вибухи і вибухи, які відбуваються регулярно на Сонці, призводять до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок (протонів і електронів), здатних швидко переміщатися в просторі, зокрема й у бік Землі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають сонячними або магнітними бурями.
Усі магнітні бурі мають класифікацію. До К-індексу 5 – слабкі та помірні бурі, майже непомітні для жителів Землі. Від К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на самопочуття людей.
І що вищий К-індекс – то більший вплив бурі на життєдіяльність людини. При бурях К-індексу від 7 до 9 – можливий збій у роботі техніки, супутників, радіочастот, GPRS, вишок зв’язку. А ще при таких бурях можливі північні сяйва.
Як допомогти собі під час магнітних бур
Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:
- не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці та судинах, і так уразливих у період магнітних бур;
- виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини та викликати підвищену стомлюваність;
- не приймайте непотрібні медикаменти, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій та побічних ефектів;
- не рекомендується переїдати чи недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни і мінерали, особливо вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
- обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
- уникайте нестачі сну. Повноцінний сон не менше 7 годин на добу необхідний відновлення сил і енергії організму. При геомагнітній активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.