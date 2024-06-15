Заборонено купатися у відкритих водоймах та сваритися: що відзначає церква 15 червня

15 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

15 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого пророка Амоса.

Хто такий святий пророк Амос

Святий пророк Амос народився в місті Текоа, розташованому неподалік Віфлеєма. Від дитинства він був привчений до праці, оскільки займався пастушництвом.

Пророк Амос активно виступав проти ідолопоклонства та соціальної несправедливості. У своїх проповідях він закликав до суворого монотеїзму та милосердя, підкреслюючи важливість рівності перед Богом і наголошуючи на необхідності моральних цінностей. Він безстрашно вказував на недоліки суспільства та закликав до духовного відродження.

Його писання справили значний вплив на інших пророків, таких як Ісая та Михей. У Новому Завіті, в Діяннях Апостольських, першомученик Стефан цитує Амоса у своїй промові, що підкреслює його вагомий внесок у духовну спадщину.

Народні прикмети 15 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: вранці багато роси на траві — літо буде погожим;

погода погана — до спекотного літа і теплої осені;

дощить — до поганого урожаю жита;

коники дуже голосно стрекочуть — буде дощ;

на небі перисті хмари — два дні дощитиме.

Що не можна робити 15 червня

Сьогодні не можна робити таке:

відмовляти в милостині, тому що самі станете жебраком;

сваритися, тому що довго не помиритесь;

купатися у відкритих водоймах — на дно затягне нечиста сила.

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