Запрещено купаться в открытых водоемах и ссориться: что отмечает церковь 15 июня

Церковный праздник сегодня, 15 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
15 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
15 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого пророка Амоса.
Кто такой святой пророк Амос
Святой пророк Амос родился в городе Текоа, расположенном неподалеку от Вифлеема. С детства он был приучен к труду, поскольку занимался пастушеством.
Пророк Амос активно выступал против идолопоклонства и социальной несправедливости. В своих проповедях он призывал к строгому монотеизму и милосердию, подчеркивая важность равенства перед Богом и подчеркивая необходимость моральных ценностей. Он бесстрашно указывал на недостатки общества и призывал к духовному возрождению.
Его писания оказали значительное влияние на других пророков, таких как Исаия и Михей. В Новом Завете, в Деяниях Апостольских, первомученик Стефан цитирует Амоса в своей речи, что подчеркивает его весомый вклад в духовное наследие.
Народные приметы 15 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: утром много росы на траве — лето будет погожим;
- погода плохая — к жаркому лету и теплой осени;
- дождь — к плохому урожаю ржи;
- кузнечики очень громко стрекочут — будет дождь;
- на небе перистые облака — два дня будет идти дождь.
Что нельзя делать 15 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- отказывать в милостыне, потому что сами станете нищим;
- ссориться, потому что долго не помиритесь;
- купаться в открытых водоемах — на дно затянет нечистая сила.
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