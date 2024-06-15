Запрещено купаться в открытых водоемах и ссориться: что отмечает церковь 15 июня

Запрещено купаться в открытых водоемах и ссориться: что отмечает церковь 15 июня

Церковный праздник сегодня, 15 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

15 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

15 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память  святого пророка Амоса.

Кто такой святой пророк Амос

Святой пророк Амос родился в городе Текоа, расположенном неподалеку от Вифлеема. С детства он был приучен к труду, поскольку занимался пастушеством.

Пророк Амос активно выступал против идолопоклонства и социальной несправедливости. В своих проповедях он призывал к строгому монотеизму и милосердию, подчеркивая важность равенства перед Богом и подчеркивая необходимость моральных ценностей. Он бесстрашно указывал на недостатки общества и призывал к духовному возрождению.

Его писания оказали значительное влияние на других пророков, таких как Исаия и Михей. В Новом Завете, в Деяниях Апостольских, первомученик Стефан цитирует Амоса в своей речи, что подчеркивает его весомый вклад в духовное наследие.

Народные приметы 15 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: утром много росы на траве — лето будет погожим;
  • погода плохая — к жаркому лету и теплой осени;
  • дождь — к плохому урожаю ржи;
  • кузнечики очень громко стрекочут — будет дождь;
  • на небе перистые облака — два дня будет идти дождь.

Что нельзя делать 15 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

  • отказывать в милостыне, потому что сами станете нищим;
  • ссориться, потому что долго не помиритесь;
  • купаться в открытых водоемах — на дно затянет нечистая сила.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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