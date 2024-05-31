Тарифи на водопостачання та водовідведення в Одесі: що зміниться з 1 червня

Як зміняться тарифи на воду з 1 червня

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 28 травня 2024 року №1011 з 01 червня 2024 року встановлено наступні тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для деяких категорій споживачів філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»:

Тарифи на централізоване водопостачання

споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 8,66 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення – 23,02 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість).

Тарифи на централізоване водовідведення

споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 6,99 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення – 19,12 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість).

Який тариф на водопостачання водовідведення для населення

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення не змінилися та застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року:

на централізоване водопостачання – 14,93 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення – 14,37 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість).

Постанова, якою встановлені вищезазначені тарифи, оприлюднена 29.05.2024 р. на офіційному веб-сайті Регулятора та набуває чинності 01.06.2024 р.

Структуру тарифів можна подивитися на сайті регулятора за цим посиланням.