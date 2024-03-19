Ліні Костенко виповнилося 94 роки: хто веде сторінки поетеси в соцмережах

Ліна Костенко – це жива легенда української поезії, чиї вірші й сьогодні підкорюють серця своєю силою, потужними смислами та людяністю. Її вислови надихають на зміни та змушують замислитися над вічними темами. Особливо актуальні її слова та вірші зараз, коли в Україні триває війна.

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Хоча Ліна Костенко не публічна особа, поціновувачі та шанувальники її творчості ведуть сторінки в соцмережах. Наприклад, неофіційна сторінка поетеси в Instagram зібрала понад 500 тисяч підписників.

На сторінці повідомляють актуальні події в Україні, які супроводжують цитатами з віршів поетеси.

Шанувальники захоплюються її мудрістю та висловлюють слова вдячності за її творчість.

Наша добірка цитат Ліни Костенко

Цитати Ліни Костенко – джерело мудрості, її висловлювання завжди влучні та не втрачають актуальності.

Троянда – як любов, може завдати болю, якщо не вмієш її взяти.

Кохання – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.

Там, де в жінки не розвинене почуття честі й гідності, процвітає моральне невігластво чоловіка.

Важко кохати розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає на інтелекті, тільки коли закохана. Тож бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.

Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так усе може відмовитися від нас.

Скільки нас, людства, вже на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-дивна нація, яка живе тут споконвіку, а свою незалежну державу будує це тільки тепер.

Людям не тільки заклало вуха – людям заклало душі.

Люди, як правило, бачать світ у діапазоні своїх проблем.

А секунди летять. Так можна померти і нічого не встигнути. Встигаєш тільки втомитися.

Будні роблять людей буденними.

Люди вимагають правди – їм сервірують брехню.

Мені набридли конфесії з політичним підтекстом. Московський патріархат, київський патріархат. Один всієї України, і другий всієї України. В очах двоїться – хто ж із них усійшний?

До всіх перинатальних хвороб державності ще й така неприємність – виросли покоління, яким усе пофіґ.

У кожної нації свої хвороби, і тільки в Росії вони невиліковні.

І хто б там що кому не казав, а загине зло і правда переможе!

Вірші про Україну та російсько-українську війну

Шматок землі, ти звешся Україною.

Ти був до нас. Ти будеш після нас.

Мій предковічний, мій умитий росами,

космічний, вічний, зоряний, барвінковий…

Коли ти навіть звався – Малоросія,

твоя поетеса була Українкою!

Бо лиш народи, явлені у Слові,

достойно жити можуть на землі.

***

І щось в мені таке велить

збіліти в гнів до сотого коліна!

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна.

***

“Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те”.

***