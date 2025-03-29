Прогноз погоды в Одессе на 30 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем она поднимется до 11-13°С.
Напомним, в ночь с субботы, 29 марта, на воскресенье, 30 марта 2025 года, Украина перейдет на летнее время. В 3:00 ночи стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 марта
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами умеренный.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, в первой половине ночи местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Как сообщалось ранее, сегодня, 29 марта, во второй половине дня южные регионы Украины, в частности Одесскую область, накроет пылевая буря.
Фото Марии Котовой