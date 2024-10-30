Новини Одеси та Одеської області

Яким буде в Одесі останній жовтневий день – прогноз погоди

Яким буде в Одесі останній жовтневий день – прогноз погоди

Завтра, у четвер, 31 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області опадів синоптики не прогнозують, а денна температура повітря все ще триматиметься на досить високій позначці.

Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 31 жовтня

В Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-8°С, вдень до 15-17°С тепла.

Читайте також: В Одесі тимчасово закриють один із бюветів: де набрати води

Прогноз погоди в Одеській області на 31 жовтня

По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-11°С, місцями до 0-2°С, вдень 13-18°С.

На автошляхах області видимість добра.

Вибір редакції: Будинок з однією стіною в Одесі: як зберегти унікальну архітектуру.

Фото Марії Котової

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk