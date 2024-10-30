Яким буде в Одесі останній жовтневий день – прогноз погоди

Завтра, у четвер, 31 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області опадів синоптики не прогнозують, а денна температура повітря все ще триматиметься на досить високій позначці.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 31 жовтня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 6-8°С, вдень до 15-17°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 31 жовтня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 6-11°С, місцями до 0-2°С, вдень 13-18°С.
На автошляхах області видимість добра.
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Фото Марії Котової