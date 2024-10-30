Каким будет в Одессе последний октябрьский день – прогноз погоды

Завтра, в четверг, 31 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области осадков синоптики не прогнозируют, а дневная температура воздуха все еще будет держаться на достаточно высокой отметке.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 31 октября
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 31 октября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С, местами до 0-2°С днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой