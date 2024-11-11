Який зв’язок Всесвітнього дня шопінгу та одинаків: свята та події 11 листопада

Всесвітній день шопінгу

Свято, що зародилося як відповідь на китайський День одинаків, перетворилося на глобальну подію у світі торгівлі. 11.11 багато магазинів та онлайн-платформ пропонують значні знижки та спеціальні пропозиції. Цей день став символом сучасної споживчої культури та можливістю придбати бажані товари за вигідними цінами. В Китаї цей день є найбільшим у світі днем розпродажів, а обсяги продажів досягають рекордних показників.

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День холостяка

Цікава дата 11.11 перетворилася на неофіційне свято, присвячене чоловікам, які насолоджуються свободою неодруженого життя. Хоча свято зародилося в англосаксонських країнах, воно стрімко набирає популярності в Україні та інших країнах світу. Це день, коли холостяки можуть зібратися разом, відсвяткувати свою незалежність та, можливо, навіть знайти свою другу половинку. Свято має легкий та гумористичний характер, підкреслюючи, що самотність – це не вирок, а період життя, який може бути наповнений цікавими подіями та саморозвитком.

Всесвітній день сиріт

Встановлений у 2000 році за підтримки ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій, цей день має на меті привернути увагу до проблем дітей, які залишилися без батьківського піклування. В цей день проводяться благодійні акції, конференції та заходи, спрямовані на покращення життя сиріт, їх соціальну адаптацію та забезпечення можливостей для повноцінного розвитку. Також день сприяє поширенню інформації про усиновлення та різні форми допомоги дітям-сиротам.

Раніше ми розповідали, чи можна усиновити дитину під час дії воєнного стану.

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

11 листопада – важлива дата для багатьох країн світу, день вшанування пам’яті мільйонів жертв Великої війни 1914-1918 років. Саме в цей день 1918 року було підписано Комп’єнське перемир’я, що поклало край найбільшому на той час військовому конфлікту в історії людства. В багатьох країнах проводяться меморіальні церемонії, покладання квітів до військових пам’ятників та хвилини мовчання на згадку про загиблих солдатів та мирних жителів.

Міжнародний день енергоощадження

Цей день присвячений пропаганді раціонального використання ресурсів та енергії на планеті. В рамках свята проводяться освітні заходи, семінари та акції, спрямовані на підвищення обізнаності щодо методів економії енергії, розвитку відновлюваних джерел енергії та зменшення вуглецевого сліду. День енергоощадження нагадує про важливість індивідуального внеску кожного у збереження природних ресурсів та боротьбу зі змінами клімату.

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День пам’яті тварин-жертв війни

Особливий день, що нагадує про страждання братів наших менших під час військових конфліктів. Війни приносять біль не лише людям, але й тваринам, які стають невинними жертвами бойових дій. В цей день вшановують пам’ять тварин, які загинули під час воєн, а також відзначають героїзм службових тварин, які допомагали військовим та рятувальникам. Це нагадування про необхідність захисту всього живого від жахіть війни.

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День молодшого читача

11 листопада в Україні та світі особливий день – свято юних книголюбів, яке припадає на перший понеділок другого осіннього тижня. Це день присвячений маленьким читачам, які тільки починають подорож у світ літератури. Це свято не лише для дітей, але й для батьків, вчителів та бібліотекарів, які допомагають малечі відкривати магію книжкового світу. День молодшого читача – чудова нагода організувати літературні читання, книжкові виставки, творчі майстерні та інші заходи, що заохочують дітей до читання та розвивають їхню уяву.

Всесвітній день оригамі

Свято, присвячене давньому японському мистецтву складання паперу, яке за століття свого існування перетворилося на популярне хобі по всьому світу. Оригамі не лише розвиває дрібну моторику та просторове мислення, але й служить чудовим способом релаксації та медитації. В цей день проводяться майстер-класи, виставки та змагання з оригамі, що допомагають популяризувати це унікальне мистецтво та об’єднувати людей різних культур та віку.

Історичні події 11 листопада:

1215 — скликано найбільший в історії середньовіччя Латеранський Вселенський собор, який став важливою віхою в історії католицької церкви

1417 — завершення трирічного Констанцького собору, що поклав край Західній схизмі та обрав єдиного Папу Римського Мартина V

1480 — історичне “стояння на Угрі” завершилося звільненням Московського князівства від двохсотрічного монголо-татарського панування

1790 — важлива подія для садівництва Великої Британії – перше завезення хризантем з Китаю, що започаткувало популярність цих квітів у Європі

1830 — офіційне проголошення незалежності Бельгії, що стало результатом Бельгійської революції

1872 — значна подія для фінансової системи півдня України – заснування Бессарабсько-Таврійського банку в Одесі

1889 — територіальне розширення США – Вашингтон стає 42-м штатом

1909 — стратегічне рішення США – початок будівництва військово-морської бази у Перл-Харборі, що згодом стала ключовим об’єктом у Тихому океані

1918 — підписання історичного Комп’єнського перемир’я, що означало капітуляцію Німеччини та кінець Першої світової війни

1925 — визначна подія в історії джазу – випуск першої платівки легендарного Луї Армстронга

1930 — технологічний прорив – патентування газового холодильника, спільного винаходу Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда

1940 — початок виробництва культових автомобілів Jeep у США, що змінили автомобільну індустрію

1940 — трагічна сторінка історії – перша масова страта у концтаборі Дахау, де нацисти вбили 55 польських інтелігентів

1952 — технологічна революція – демонстрація першого відеомагнітофона в Каліфорнії

1965 — авіакатастрофа Boeing 727 у Солт-Лейк-Сіті, що забрала 43 життя

1972 — завершення військової присутності США у В’єтнамі – закриття останньої американської військової бази

1973 — важливий крок до миру на Близькому Сході – підписання мирного договору між Ізраїлем та Єгиптом

1987 — рекорд артринку – продаж картини Ван Гога “Іриси” за 53,6 мільйона доларів

1990 — міжнародна боротьба з наркотиками – набуття чинності Міжнародної конвенції про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин

1994 — унікальна купівля – придбання Біллом Гейтсом рукопису Леонардо да Вінчі за 30,8 мільйона доларів

2000 — трагедія в Австрії – пожежа на фунікулері в Капруні, що забрала 155 життів

2014 — трагічна автокатастрофа в Пакистані – зіткнення автобуса з вантажівкою у окрузі Суккур, 58 загиблих

Народилися 11 листопада: