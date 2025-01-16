Як попереджає городян філія «Інфоксводоканал», подачу води буде припинено з 09:00 17 січня до 07:00 18 січня 2025 року за такими адресами:
- Люстдорфська дорога, 140-158/4, 159;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2-38;
- вул. Костанді;
- вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2-14, 1-13а;
- просп. Небесної Сотні, 1-91;
- вул. Інглезі, 1-5;
- вул. Тополина;
- вул. Академіка Корольова, 2-70, 1-37а;
- вул. Левітана, 32-110, 67-141;
- вул. Тульська, 1-17 лінії.
Філія «Інфоксводоканал» заздалегідь вибачається за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово ).