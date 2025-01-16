отключение воды
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Як попереджає городян філія «Інфоксводоканал», подачу води буде припинено з 09:00 17 січня до 07:00 18 січня 2025 року за такими адресами:

  • Люстдорфська дорога, 140-158/4, 159;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2-38;
  • вул. Костанді;
  • вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2-14, 1-13а;
  • просп. Небесної Сотні, 1-91;
  • вул. Інглезі, 1-5;
  • вул. Тополина;
  • вул. Академіка Корольова, 2-70, 1-37а;
  • вул. Левітана, 32-110, 67-141;
  • вул. Тульська, 1-17 лінії.

Філія «Інфоксводоканал» заздалегідь вибачається за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово ).

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